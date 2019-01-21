陈胜强·给＃SUC13191的一封回信 #SUC13191，你好，你我或许素未谋面，或许曾经谈过话。无论如何，看了你的文章，我有话想对你说。

给这位匿名的同学，

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#SUC13191，你好，你我或许素未谋面，或许曾经谈过话。无论如何，看了你的文章，我有话想对你说。

我常对学生说：当你们不了解整体情况时，别发言。对你的烦恼，我只知一二。所以，我写给你的这封信，请你思考，而别盲从。

你家人说，上大学就是为了交际，为将来的工作而交朋友。你家人也说，不善交际，未来必定吃亏，你家人句句说的对极了。善于交际的人，在面对问题时，会得到很多人的帮助。

但是，若你不喜欢，也别勉强自己。人生短短几十年，别一味的取悦别人。最重要的，是在彼此妥协的平衡下，共融的生活。未来踏入社会，你不需要与同事称兄道弟，不需要对每个人都展现热情与亲切，不需要与每个人交换联络号码，也不需要交游广阔。路上碰面时，点个头，微个笑，或打个招呼，或寒暄一下，那无伤大雅，很足够了。只要对方觉得你不是坏人，没有恶意，也保持着善意的距离，那么，你也能获得很多帮助。

所以，你可以记得这句话：朋友不用多，几个坦诚的就好。这世界上的工作那么多，总有一个适合你。

你家人也说，上大学就是为了读书，考好成绩可以免奖学金，毕业后可以找到工作。要读书，不一定要上大学。但若要有系统的，有规划的，理解所有相关的知识，那就得上大学。毕竟我们从小就被灌输，上大学就是为了读书、毕业、文凭、找份好工作。但你得明白，读书是为了获取知识。你也要明白，毕业文凭只能帮你找到一份好工作，而不能保证你能做好工。要成为一个值得依赖的同事，你需要的是知识和睿智。

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所以，既然你已经知道你所需要的是工作能力，以及“做人”的能力，也有抓到考试的技巧，那么，以后上课时，请把思绪放在，讲师们讲解的内容如何在生活中出现，以及如何在工作中应用。

在我还在念中学时，我看完所有刘墉老师的书。书名、内容、文采，除了刘墉老师的《杀手正传》，其他的，我全忘了。现在记得的，只有书里句句带出的中庸及温暖。读完一本书，读完全套书，不会让我们变得更强大，而能让我们对森罗万象，更加了解。在往后的日子里，思想、态度及行为，愈加逻辑。

或许你已知道，知识，博大精深，你或追求博大，对于相关知识都有所涉猎，但了解不深；或追求精深，只透彻了解某个知识，但对其他的，了解不广。别对你现有的知识感到不安。最重要的，是你持续的学习。好比，有人笔直地向前冲，有人走马看花。谁快谁慢，只要不停下来，终会到达终点。

所以，你可以收下这句话：凡事没有偶然，出现的，都是必然。所有你读过的书，必定有其目的；所有你无缘过目的书，也有其理由。心放宽，视野才能真正辽阔。

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老师我，小时候，也有梦想。

在成长过程中，梦想也死得满地都是。后来才发现，梦想，当没付诸行动时，永远都是梦想，也终究会凋谢。你要停止寻找梦想，而是开始架构计划。趁着这个来临的长假，调整好你的心情，不乐观，也不惆怅，平平静静地，去思考你想做的，你能做的，以及你会去做的事。计划失败，无所谓，很正常的。你不要放弃，继续架构计划，继续尝试。

所以，别再相信梦想。拿张纸，握支笔，计划你要追求的未来。失败的，别抛了，留着。在你成功时，看看你曾经的失败，再谦虚的，享受成功。

我很高兴知道，你从小就喜欢学习。知识，是抽象的存在，不能被测量。他们看过的书，不一定对你有用。你从书里提炼出来的理解，他们也不一定能够彻悟。而且，人没有所谓的聪明或笨，只有别人或自己，因不了解自己，而站错舞台。毕竟，我们不能因为海豚不会爬树，而说猴子比海豚聪明。当你会检讨自己，怀疑自己时，我说，你的自我正在以爆炸性的速度成长。

所以，你与其揣度着别人是不是比你懂得更多，不如寻找你的角度，站在你感到舒适的高度。

最后，希望今年，你能把你的快乐找回来。

老师笔。