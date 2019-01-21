知识是最好的防卫装备‧难民学生求知心未曾闲 冬日下午1时30分，气温只有摄氏4度。土耳其苏丹加济市边郊地区的塞比西（Cebeci）电车站前，人来人往。时逢满纳海中小学（El Menahil）上下午班交替时间，放学的小朋友一班接着一班步出学校，巴士把学生一批一批送来上学。不管上学或放学，学生脸上都挂著笑容。

（图：星洲日报）

冬日下午1时30分，气温只有摄氏4度。土耳其苏丹加济市边郊地区的塞比西（Cebeci）电车站前，人来人往。时逢满纳海中小学（El Menahil）上下午班交替时间，放学的小朋友一班接着一班步出学校，巴士把学生一批一批送来上学。不管上学或放学，学生脸上都挂著笑容。

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在这所学校，有带著书包来土耳其的男孩、双腿装上义肢的女孩。还有无数个叙利亚孩子，皆因战争失学，也因此特别珍惜得来不易的求学机会。

满纳海中小学坐落在一般市井商圈里，2017年10月正式启用，容纳3000名叙利亚难民学生。早在2015年，慈济就与苏丹加济市政府合作，让难民学生于下午时段到土耳其政府学校以母语阿拉伯语学习，直至校舍落成才集中上课。

满纳海中小学启用后，学生分两时段上课，上午7时30分至下午1时30分是上午班，下午班接着从下午2时上课至傍晚7时。没法配合平日上课时间的学生，或者想学土耳其语、阿拉伯语、可兰经或圣训的成人，可在周末前来上学。换言之，这是一所一周7天无休的学校。

就在上下午班交替时，老师都在忙着维护秩序，我一时找不到谙英语的人了解情况，阿末出现并回答了我的疑问。他看起来比一般学生年长，又比老师年轻。一问之下，他是满纳海学校里年纪最长的学生，目前正准备考大学，也在学校工作，协助老师。

原以为来到这里的叙利亚难民皆因战争逃离家园，阿末却明确说明，来土耳其的目的是求学。虽然身份是难民，他不用“逃难”一词。他为了继续读书，17岁时只身来到土耳其，随身只带一包衣服，还有装满课本和考卷的书包。

阿末现年21岁，他的求学路迢迢。内战爆发，他和父母、弟弟从阿勒坡迁往50公里外的小镇阿扎士（A'zaz），暂住舅舅家。阿末希望能继续学业，于是向父母提议，由他先偷渡土耳其，挣够钱后再把一家人接来。他花了100美元（约410令吉），从阿扎士偷渡到仅有16公里远的土耳其小镇吉利斯（Kilis），再前往边境城市加吉安特（Gaziantep）。

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他四处找工作，后来听说苏丹加济是出名的制鞋和纺织中心，有较多工作机会，又独自一人上路。从土耳其东南部的加吉安特前往西北部的苏丹加济，路程约1200公里，巴士车程22小时。抵达苏丹加济后，他在制鞋厂打黑工，上午上班，下午到学校上课，放学回家用过晚餐，又继续读书到半夜才休息。约莫半年，终于存够钱，他把父母和弟弟接来，现也已经结婚。

去年底，阿末改在学校上班，同时准备今年4月份的大学考试。他目标锁定药剂系，而且信心满满。“我不只想当药剂师，我还想帮助我国家的人，我想回去参与重建家国。”

（图：星洲日报）

她失去了无法替代的东西

同样令人心疼的还有15岁的娜芝娃，今年7年级，比同龄学生慢了两年段。她走路比别人慢一些，左右摆动也较大，因为双脚都装上义肢，走起路来比较不自然。

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她在一场炸弹袭击中失去双腿，还有母亲、姐姐和弟弟。当下，她谁都不剩了。在那场炸弹袭击前，她的爸爸、另一位妈妈和其他兄弟姐妹，在不同炸弹袭击中陆续死去。现在，一家十四口只剩她一人，由姑姑、姑丈领养。

娜芝娃的故事曾被慈济大爱台报道。影片中，她原本眼神流露恐惧，后来装上义肢，重新上学，再次融入生活后，人才变得开朗。这次接受慈济雪隆分会志工慰问时，她同样乐于分享。“我很喜欢上学，我喜欢所有科目，尤其最爱阿拉伯语和数学。”

只是，当问及有甚么愿望？娜芝娃的答案又揪起众人的心。

“我已经失去了无法替代的东西。”

阿末17岁时只身来到土耳其，随身只带一包衣服，还有装满课本和考卷的书包。（图：星洲日报）

爱心不只要言语，还要行动

此次慈济雪隆分会“土耳其送爱之旅”，成功集团创办人丹斯里陈志远捐出2000个书包给满纳海中小学学生，顶级手套执行主席丹斯里林伟才则捐赠手套给慈济义诊中心。

在学校的书包发放现场，小朋友唱跳多首阿拉伯语儿歌，欢迎志工到来。有个小朋友西装笔挺，一问之下，他从老师那得知志工“嘉宾”到来，所以特地请妈妈替他盛装打扮。小朋友对镜头毫不抗拒，或大力挥手打招呼，或簇上前来比出“爱心”手势。只要举起手掌，他们会很兴奋地上前击掌。虽然语言不通，但挥手、比“爱心”、击掌这些肢体语言都能让人感受到他们的热情。

46岁的慕斯达法在满纳海教授英文，他的太太在叙利亚原是法文老师，现在学校担任班主任。离开叙利亚6年，他始终觉得自己是土耳其的“陌生人”，一直抱持希望，有朝一日能回到叙利亚。

离乡教书，多了难民的身份，慕斯达法多了一个想法，“知识是最好的防卫武器”。他说，“我们没有武器，我们唯一的选择是知识。只有接受教育，学习知识，我们才能重建家园。”

10岁小志工，积极了解难民状况

对很多人来说，难民的故事是一样的，贫穷、困苦、离乡背井、无家可归。在土耳其的难民如此，在马来西亚的难民何尝不是同样处境？对待难民，除了同情，更重要的是同理。同情止于表象，同理还需深入的理解。

此次慈济雪隆分会“土耳其送爱之旅”一行人，当中年纪最小的志工陈智宏只有10岁。他和大人一样，拿着分发援助品给受惠难民，给予他们拥抱。随团家访时，他积极提问，想要了解难民的家庭情况。回到马来西亚，他写下这趟旅程的所见所闻。

慕斯达法相信，知识是最好的防卫武器。（图：星洲日报）

土耳其送爱之旅

我走下巴士，感觉到外面很冷的气温，但是我的内心却很温暖，因为我带著满满的爱心来到了土耳其。我跟爸爸妈妈参加慈济功德会的赈灾发放救济金活动。对于这次的活动，我感到很激动，也很期待。

走入一间叙利亚难民的小房子，我感到很难过，因为房子很小，却挤满了人，其中有5个孩子。我对着他们微笑，可是他们木无表情。他们的笑容已经消失在战火中了。他们把逃难的经历告诉我们，每个人的经历都不一样，我们听了都十分难受，甚至忍不住流下眼泪。

我们也到满纳海国际学校进行发放物资与救济金活动。满纳海国际学校共有三千多名难民学生，他们都是为了躲避战争而从叙利亚逃难到土耳其。我们把书包和糖果送给学生们。他们接过书包后，都很开心，笑容重新出现在他们的脸上。第二天，当我们把救济金发放给成年人时，一个孩子来到我的面前，向我道谢，因为前一天他收到了书包。他说他很喜欢那个书包。我很感动，因为他竟然为了一个书包特地来跟我说谢谢。

我对这些叙利亚难民的遭遇感到很难过。在马来西亚，我住在舒适的房子，还有冷气，而他们却被迫很多人挤在一间小房间里生活。由于战争，他们被逼离开家园，离开他们出生与成长的地方，来到一个陌生的国家。我有一个很强烈的希望，我希望战争很快结束，让他们可以回到自己的家园；我也希望，他们能够得到更多帮助与关心。（文：陈智宏）、

林伟才与难民学生互动，一举抱起小朋友。（图：星洲日报）

陈志远帮小朋友背上新书包。（图：星洲日报）

（图：星洲日报）

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