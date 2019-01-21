郑梅娇‧10年挑戰 照片的并列使我们重回记忆的怀抱，欣赏自己的成长，就像我们整理老照片一样，除了10年差距的形象对比之外，引人沉思的是10年中人们到底经历了什么？失去了什么得到了什么？

10年前的你与10年后的你，有什么差别？敢不敢放在社交媒体上让大家欣赏？近日社交媒体勾起一阵10年挑战热潮，展示10年前后的自己，回忆空间教人玩味。

广告

照片的并列使我们重回记忆的怀抱，欣赏自己的成长，就像我们整理老照片一样，除了10年差距的形象对比之外，引人沉思的是10年中人们到底经历了什么？失去了什么得到了什么？

即便社交媒体如此创意被指为阴谋，是试图建立脸部数据库以作为研究人类成长的发展，但是用户依然沉醉其中，只因为回望10年的变化对生活匆匆向前的我们来说，实在太有吸引力，阴谋论岂能阻挡人们拥抱过去的自己？

这不仅是一窥自己的成长变化，同时还欣赏着名人的、朋友的、陌生人的，或者有点熟又不太熟的朋友的成长，公然分享的味道，又有一种“被允许的偷窥”的快乐，一切是当事人同意的，就无须顾忌。

10年前，小伙子只是个学生哥，牵着女友的手轻盈的四处游历，10年后在工作上已稳定下来，还有一双儿女，变化悄悄进行，小伙子样子沉稳了，经历更完整了，家庭添了成员，责任加重了。此消彼长，远去的是青涩，留守的是亲情，有些不舍，但还是温暖。

巨星展示的10年挑战更绝，10年前跟10年后根本就没什么差别，给看客带来一点惊叹，但也提醒我们，不要老了就不好好打理自己的外型，老了就优雅的老去，虽然我们不是大明星但至少也要整齐。有位长者看了这些挑战，悠悠的说：整齐是给自己尊重，不是因为他人。

有者，10年前在念书，10年后还在念书，还是一个人独来独往，但内心的变化只有自知。生命总在变化，即使我们害怕变化，但它就在我们或大或小的抉择中，走向不同的轨道，从不留驻。

广告

回忆仿佛是一种洗礼，提醒着我们要过得越来越好，虽然有时我们的记忆不尽然是正确的，随着时光的流失有部分的回忆已经模糊，但这无阻于人们回到更年轻的自己与自己对话，那是回家，那是整顿，也是阶段性的总结。经此洗礼，最后人依然要与温暖的回忆告别，好好的往前走。

您可以在心里试试回答这个问题：如果你可以拨电给10年前的自己，有3分钟时限让你交代重要的事，你在电话那头会先交代那些事呢？

偶尔回看过去的自己是不错的休息，沉迷过去的回忆就太可惜，任何的拥抱都终须松手，任何的温暖也总要告别，前面还有更值得珍惜的现在以及值得展望的未来等着我们。

变化是件不容易跨越的事，但是变化却是人生不变的定律，看过了自己与别人的10年，怎样过未来的10年，才是接下来重要的本位思考。