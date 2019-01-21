波警破偷渡活动‧20印尼男女回不了乡 印尼同乡作为牵头人，以每人950令吉协助偷渡回国，结果被波德申警方揭破偷渡活动，20名印尼男女尚未回乡就落网。

（森美兰‧波德申20日讯）印尼同乡作为牵头人，以每人950令吉协助偷渡回国，结果被波德申警方揭破偷渡活动，20名印尼男女尚未回乡就落网。

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波德申警方是于昨晚接获情报后，联合直落甘望警局，在波德申海滨路8英里一间酒店展开突击行动。

据悉，涉及的20名男女因身上没有合法准证，而不得不偷渡回国，被逮捕的20名男女中，分别为15名男子及5名女子，年龄介于18至50岁。

波德申警区主任艾迪山指出，警方是于昨日早上9时30分，率先在波德申海滨路8英里一间酒店，逮捕4名印尼男子，之后在下午1时30分，在附近酒店再度逮捕16人。

他指出，除了逮捕20名印尼男女，警方也起获3台手机、3750令吉现款、19本护照及一辆华嘉轿车。

牵头人以每人950令吉助偷渡

“警方初步调查显示，落网的20人，其中一人是偷渡活动的牵头人，他以每人950令吉计费，协助同乡偷渡回到印尼。”

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他指出，涉及的牵头人将会被警方援引2007年反贩卖人口和反贩运移民法令（ATIPSOM）26A条文进行调查，另外19人则是抵触了1959/1963年移民局法令6（1）（c）条文。

他说，涉及的牵头人将会被延扣28天，至于其他19人则会延扣14天协助调查，警方也会深入调查，涉案者是否有涉及其他的偷渡案件。