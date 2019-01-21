客机机门冻坏无法起飞·乘客捱饿困机舱逾10小时 美国联合航空一架客机因紧急医疗状况及机械故障问题，停在摄氏零下20、30度的停机坪上，无法起飞，机上乘客亦无法下机，被迫留在机舱内逾10小时。

联合航空一架客机因紧急医疗状况及机械故障问题，停在摄氏零下20度的停机坪上，无法起飞。（图：Twitter照片）

美国联合航空一架客机因紧急医疗状况及机械故障问题，停在摄氏零下20、30度的停机坪上，无法起飞，机上乘客亦无法下机，被迫留在机舱内逾10小时。

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涉事航班编号为UA179，当地时间上周六（19日）下午3时03分由美国新泽西州纽瓦克（Newark）起飞，原定飞往香港，机上约有250名乘客。飞行途中，因医疗紧急情况，转飞至加拿大，并在当地时间上周六晚上9时31分降落在加拿大纽芬兰（Newfoundland）鹅湾机场后，机上一名乘客被送往当地医院。

该乘客被送院后，客机打算再次起飞时，出现机械故障，其中一道机门因低温冻坏，有机上乘客指该门被打开，并有联合航空的技术人员即时维修。

由于鹅湾机场晚上没有海关人员当值，机上乘客无法进入机场，只能留在机内，且客机亦没有足够食物。约10小时后，至当地时间周日（20日）早上，乘客才获加拿大当局提供食物，并于同日下午3时43分登上替代班机飞回纽瓦克，再飞往香港。

（明报综合）