阿鲁古玛：若申请有望再创马纪录‧石哪督庙可膺“最大庙地” 位于森雪边界著名旅游景点之一的武来岸玉封石哪督庙，具有150年历史，今日在群众见证下，获得全马最大孙悟空塑像及全国最年轻婚姻注册官的2项大马纪录大全，可喜可贺。

眺望武来岸全景的孙悟空塑像，耗资88万令吉打造。（图：星洲日报）

（森美兰‧芙蓉20日讯）位于森雪边界著名旅游景点之一的武来岸玉封石哪督庙，具有150年历史，今日在群众见证下，获得全马最大孙悟空塑像及全国最年轻婚姻注册官的2项大马纪录大全，可喜可贺。

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由于此庙占地约26英亩，掌管人力资源、园丘及非伊斯兰事务行动理事会的阿鲁古玛直言，若该庙申请马来西亚旅游品质保证（MyTQA），即拥有最大庙地的非伊斯兰教事务宗教场所，他相信成功率会极高，届时将可为该庙创下另一项新纪录！

特制孙悟空塑像邮票赠嘉宾

庙宇理事为了纪念重要时刻，特制孙悟空塑像邮票作为嘉宾的纪念品，而全马最大的孙悟空塑像脚下设有水帘洞，阿鲁古玛借此到水帘洞转运，盼望来年运势一帆风顺。

阿鲁古玛指出，石哪督庙耗资88万令吉打造这座72呎高的孙悟空塑像，眺望武来岸的全景，刷下大马孙悟空塑像的纪录，令森州扬名海外，为森州旅游景点增值也争光。

他预料来临的新年，将会吸引大批游客前来武来岸，一睹孙悟空的风采。

他说，森州有很多超过百年历史的宗教场所，州政府正商讨如何将这些场所打造为旅游景点，纳入在森州地图里，日后推荐供旅客打卡。

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“由于不同的宗教都有不同的特色，因此我希望将其特色成为旅游业的卖点，成为独特的文化。”

他表示，陆兆福承诺今日虽无法出席活动，但新春之际必定前来石哪督庙拜会理事。

陈亚旺：神庙可成打卡景点

旅游、艺术及文化部副部长秘书陈亚旺指出，神庙不仅是宗教膜拜场所，也应随著资源和四周环境打造为周边打卡点，吸引游客前来观光。

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他认为，位于森雪边界的石哪督，地理位置适中，加上周边有许多景点特色，是庙宇的重要卖点。

“庙地范围很大，很多空间还未发展，建议理事与旅游部接洽，积极发展及推广这景点，以吸引东盟或亚洲国家的游客前来目睹大圣爷的风采。”

他强调，推广旅游也不应忽略饮食业，附近餐馆需提供合理价钱及关注卫生环境，确保旅游业能达致全方位发展，游客能更方便。



具有150年历史的石哪督庙刷下2项大马纪录大全，即拥有全马最大的孙悟空塑像及最年轻的婚姻注册官。（图：星洲日报）

赞理事会用心经营扩展庙地

阿鲁古玛认为，石哪督庙经过理事会用心打造下，把地段扩展至目前26英亩的庙地，实属难得，且还设有10个旅游景点供游客打卡，包括文物馆、草药园、善果园、十二生肖展、吊桥及孙悟空塑像等，甚至在庙地建造文慈育幼院收留孤儿，为公益事业献出绵力。

“石哪督庙如今获得2项大马纪录大全，即在庙宇服务的邓杰威获得全马最年轻的婚姻注册官及拥有全马最大型的孙悟空塑像，希望他们能再申请拥有全马最大的庙地，相信不久后也能捎来佳音。”

他20日亲临石哪督庙主持颁发2项大马纪录大全仪式后，如是而言。大会有邀请森州务大臣拿督斯里阿敏努丁和交通部长陆兆福，然而2人皆不克出席，至于石哪督庙理事会主席何日新也因抱病在身而缺席盛会。

阿鲁古玛在会上宣布拨款1万令吉作为活动经费，出席者有大马纪录大全首席执行员拿督赵文耀、武来岸新村村长杨景量、善果园主任林进权及筹委会主席杨敬良等。

邓杰威为逾70对新人注册

成为全国最年轻婚姻注册官的邓杰威（23岁）目前处于半工读，他于去年中在石哪督庙担任婚姻注册官，至今已替超过70对新人注册，而首对新人则是哥哥与嫂嫂，邓杰威说，2月14日情人节是一个好日子，他呼吁有意注册的新人可联络他（018-9011168）。