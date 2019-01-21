今年涨价潮来得慢‧趁低价囤海产过年 年关将至，海产涨价是必然趋势，但今年涨价潮则来得较慢，相信是市道不景气所致，目前，新年抢手的海产还未喊涨，因此，市民可趁低价囤货准备过年。

每逢新年海产价格调涨实属平常事，但现阶段芙蓉的海产价格，还未掀起太大的波动。（图：星洲日报）

（森美兰‧芙蓉20日讯）年关将至，海产涨价是必然趋势，但今年涨价潮则来得较慢，相信是市道不景气所致，目前，新年抢手的海产还未喊涨，因此，市民可趁低价囤货准备过年。

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华人传统过节着重讨个好意头，即使是行情不好，都不影响新年团圆饭要准备一桌佳肴，而海产更是新年期间必吃的食物，也因庞大的需求量，海产在临近新年和新年期间涨价，是市场的必然现象。

不过，《花城》社区报走访芙蓉公市鱼市，却被告知，数个月来，主要受到市场欢迎的鱼类、虾或苏东，皆没有出现缺货或产量过剩的现象，因此，现阶段海鲜的价格还没有太大的波动。

公斤售价约为60令吉、斗底鲳每公斤约80令吉、螃蟹每公斤约60令吉、小虾每公斤约18令吉、中虾每公斤约30令吉及大虾每公斤约36令吉起跳。

不保证年关价格不变

受访鱼贩强调，每年农历新年，海产都会因需求量和产量而调整价钱，目前，所有海产的供应还算充足，虽然如此，不保证年关价格将保持一样。

他们指出，因为行情不佳，现在少有市民囤货，加上市场竞争激烈，当产量过剩或抢客源的时候，新年也可以买到便宜的海产。

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他们也说，以目前的市场来看，鱼贩也担心亏损，而不敢存放太多货源，生意不容易维持，他们也担忧即将来临的新年市场。

他们认为，大部份是酒楼餐馆的业者才会存货，选在这时候购买囤货过年，是不用担心越近新年时价格更贵，也不怕缺货买不到。

刘先生：涨幅料不会太大

鱼贩刘先生指出，由于近年来流行在酒楼吃团圆饭，所以尽管海产价格在年关开始上涨，也不会失控飙涨，而且渔业已不如十多年前般好价，价格涨幅肯定不会太大，也不致被过分炒高。

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他说，越靠近年关，价格估计更高，这也是每逢过年必有的现象，由于目前海产供应尚算充足，足以应付接下来2个星期的需求量，接下来缺货与否就得视渔民的收获而定。

黄先生：价格依需求而定

鱼贩黄先生指出，新年期间的海产，肯定会涨价，但是涨幅就依当时的需求而定，渔业本来就是起伏不定的行业，价格波动除了是需求的关系，同业间的竞争也是肇因之一，当大家的货源过剩，业者唯有斗低价出售，一旦货源有限，价格则随之提高。

他说，因为芙蓉市场不大，他向来只做中下阶层的生意，以小虾或小鱼居多，各族都会购买，这类海产在新年期间，顶多只涨1至2令吉，大鱼或大虾的涨幅则从数十令吉起跳。

黄乐金：是否涨价难预测

鱼贩黄乐金指出，目前，海产的价格稳定，至于新年前涨价与否则说不定，但涨价的可能性很高，涨幅无法预计。

他说，由于现今市场一般，所以较少卖大鱼，只有在新年时期才入货，平日售卖每公斤约20令吉的黑鲳居多，就目前经济而言，很少市民会说要囤货，而且鱼市随处可见，要买海产随时可以购买。