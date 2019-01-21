黄家强‧这个新年，你会在家多少天？ 距离2019年农历新年还有两个星期的时间，马口大街小巷开始弥漫新春气息，红灯笼、贺年挂幅等开始出现在街头，各民间社团也在筹备各种新春活动。

距离2019年农历新年还有两个星期的时间，马口大街小巷开始弥漫新春气息，红灯笼、贺年挂幅等开始出现在街头，各民间社团也在筹备各种新春活动。

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以马口社区而言，新年之前的活动，基本上是施赠贫老、挥春，至于新年期间的活动则是团拜，而且热闹气氛会一直到元宵节过后，才慢慢消退，这才意味新年告一段落。

随著时代变迁，很多年轻人常年在外工作，只有新年时期的区区数日才有机会回到老家，与白发苍苍的父母相聚。一些已组织小家庭的年轻人，更依据传统习俗，年初二带著妻儿回娘家，过后可能就直接回到工作岗位上，为新的一年再奋斗搏杀，因此拈指一算，其实大家真正回家与父母在一起的日子并不多。

因此近年来，很多华人社团都有共同默契，就是尽量少在除夕到大年初二、初三之间主办活动，让理事及村民，把时间都交给家人，与一年到头难得回家的儿孙一起团聚，因为家庭团聚，天伦之乐比甚么都重要。

上世纪七八十年代，当时学生毕业后，大多数人都是在家乡寻找生活，直到九十年代之后，毕业后出外工作的潮流兴起，很多年轻人中五毕业，犹如候鸟展翅飞向各处，成绩比较好的学生则到各处大专院校深造求学；成绩欠佳的学生，一般都是南下新加坡，或是前往大城市寻找工作，正式投入社会，开始历练人生的甜酸苦辣，只有在农历新年或是大节日里，候鸟们才会从各处展翅归巢，回到昔日成长的家乡。

到了中年阶段，有了事业和家庭，或许钱包鼓涨了，但是在家的时间却越来越少，当看到下一代孩子兴奋地拿红包，玩着烟花时，自己却觉得新年气氛越来越淡时，大家蓦然回首，惊叹时间都去哪里了？我们就这样走过了半辈子。

有句话说，有了孩子，方知养儿苦，只有经历了社会磨练之后，才能体会，原来父母的唠叨都是一种关怀，随著父母老去，别嫌弃老人家新年总是催婚，大家能够享受这种唠叨的日子越来越少。

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父母不在乎我们过年会给他们多少钱，但是在乎我们会在家多少天，团聚才是最重要。

这个新年，你会在家多少天？