丘丽莹‧看花博，看台湾 就在凉凉的天气中，信步走走看看。到台湾看花博，自己也觉得是件优雅的事，就像在洛阳看牡丹，在东京看樱花，在荷兰看郁金香，带点不食人间烟火的味道，我在赏花，还是寄托内心的善感多情？

已不是首次到台湾，这回在最冷的1月份重临宝岛，是为了看花博。

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花博，在台中举办的台湾世界花卉博览会，那是一个花的世界，花的平台，户外缤纷的花海，室内的花卉景观设计，都是花农果农的心血，还有艺术家的巧思用心。

而花博的主题“聆听花开的声音”，更是让我神迷心醉。

就在凉凉的天气中，信步走走看看。到台湾看花博，自己也觉得是件优雅的事，就像在洛阳看牡丹，在东京看樱花，在荷兰看郁金香，带点不食人间烟火的味道，我在赏花，还是寄托内心的善感多情？

年少时，对台湾是充满想像的，电影中台湾的风光旖旎，男女主角也那么英俊美丽，台湾是如诗如梦的地方啊。

成年后到台湾旅游，环岛而行，走过很多景点，认识当地文化和风土人情。我在追寻年少时的梦，现实虽有些许差距，但也没让我失望，旅途中，我心中喜悦，且充满感动。

1月份是台湾旅游的淡季，加上政治的因素，中国大陆的游客减少，情况较为冷清。中年导游说以前每个月带团4次，现在也只能带1次，难怪一些年轻导游都改行。

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导游大叔感慨，台湾曾是亚洲4小龙之首。而今，连经济列车车尾都攀不上了。即便如此，台湾人对两岸统一仍然抱持冷淡的态度，也许回归中国是早晚的事，但现今人民只愿维持现状，不奢求太多，日子过得去就好，有些事情也只能留给下一代去解决。

台北比台中寒冷，街道上人们都穿着厚外套。在西门町，人来人往，街头艺人弹著电子吉他唱着歌，引来路人的围观。有的妇女推著婴儿车施然走过，车中竟然坐着小狗，狗只还穿着衣服，像个宝贝般被哄著。

据知，现代有些青年选择不婚，或是晚婚，结婚后的生育率也不高，都说少生小孩是因为养不起。台湾男生笑说，女生都太优秀，经济条件比男生好，高不可攀，他们都娶了越南或印尼女人。

我逛百年历史的迪化老街，想买些传统年货，问售货员要找抹茶南瓜子。

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售货员笑笑不知所措，去请示店主，让我怀疑自己是不是身在台湾。原来售货员听不懂我要甚么，她是外劳，她来自越南呀。