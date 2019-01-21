谢琪清：利民事情勿拖‧议员处理拨款应果断 亚沙国会议员谢琪清认为，议员们处理拨款时，理应果断，只要有利于人民的事情，就必须马上下决定。

（森美兰‧芙蓉20日讯）亚沙国会议员谢琪清认为，议员们处理拨款时，理应果断，只要有利于人民的事情，就必须马上下决定。

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“就好像我在处理芙蓉公市贩商公会的孝亲敬老活动面临停办的问题，我只在几分钟内，就决定了拨出2万令吉，协助解决了问题。”

他强调，只要是对人民有益处的事情，在拨款处理上必须要在短时间决定，而非拖泥带水，回去时才叠高枕头慢慢想要如何来解决问题。

政府做不好 人民须纠正

他指出，新政府若是做得不好的地方，人民也必须给予纠正，确保州政府不会在未来犯下同样的错误，反而要做得比以前更好。

谢琪清是于昨晚出席亚沙国会议员服务中心及亚沙新村村委会联办，森美兰同善福利协会协办的“情暖春节”的施赠贫老活动上，这样指出。

建议新村申请新村拨款

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谢琪清披露，国会议员选区拨款新增了200万令吉的基础设施拨款，只要涉及的民生问题及地段属于公共拥有，都能动用这笔拨款来进行紧急处理，惟这笔拨款目前尚未开放申请。

不过，他还是建议华人新村，率先申请房屋及地方政府部提供全国华人新村的8550万令吉拨款，尤其是大型工程的建设，都必须率先使用这笔拨款。

“除非遇上紧急状况，我就会动用国会议员的基础建设拨款，率先为人民解决问题。”

也助甘榜申请拨款

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他指出，除了亚沙国会内的4个华人新村，他也会协助其国会其他的马来甘榜及传统村庄，向乡村发展部长申请拨款。

他相信若能够善用政府资源，亚沙国会所获得的拨款也将会增加，也有利于当地的发展。

他补充，其200万令吉的拨款会一视同仁，供4个新村获得公平的分配。

谢琪清当晚也再度力挺亚沙新村村长刘天财，他强调，刘天财能够为这次活动筹募这么多援助品，证明是一种民意，如果大家不认同刘天财的领导，对方也无法成功举办这项活动。

陈丽群：鼓励私人界关注弱势

受邀出席的森州行政议员陈丽群鼓励更多私人界主办类似有意义的活动，特别是其掌管的行动理事会，也非常关注弱势群体的福利，包括增加受惠者的援助金数额。

她提到，虽然她担任州议员以来，面临很多难题，但她承诺，只要人民需要协助，她会尽力给予协助。

森美兰同善福利协会会长陈云欗指出，该会自成立以来积极投入慈善工作，目前也推动多项计划，帮助各阶层需要帮助的人，其中亚沙新村就有20多人从中受惠。