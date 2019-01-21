东京奥运棒球最终资格赛·台湾取得主办权 世界棒垒球总会（WBSC）宣布，2020东京奥运棒球最终资格赛由台湾主办，若世界12强赛中华队无法抢下门票，2020年资格赛就会有地主优势，且两项攸关奥运赛事都有主办权。

（台湾．高雄21日讯）世界棒垒球总会（WBSC）宣布，2020东京奥运棒球最终资格赛由台湾主办，若世界12强赛中华队无法抢下门票，2020年资格赛就会有地主优势，且两项攸关奥运赛事都有主办权。

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2020东京奥运棒球项目仅有6个名额，地主日本、美洲、欧非洲各有一席，另外11月举办的世界12强会有2席，若中华队没办法在12强取得奥运门票，就必须在2020年3月的最终资格赛胜出。

世界棒垒球总会今天宣布，台湾争取到最终资格赛主办权，新闻稿指出，将在台北举办，6队要抢最后一张奥运门票。至于参加最终资格赛的6队，分别为欧非1队、美洲2队、亚洲2队、大洋洲1队，亚洲2队必须在10月亚洲棒球锦标赛取得前2名。

世界12强赛由台湾、韩国及墨西哥各主办一组，等于两项攸关奥运资格的赛事，台湾都握有主办权。世界12强会取2支队伍进入2020东京奥运，分别是亚洲/大洋洲区域最高名次国家（不包括已取得资格的日本），还有美洲最高名次国家。

目前世界12强分组尚未公布，之前有媒体报道指出，台湾区分组为中华队、日本、澳洲、多明尼加与波多黎各等队，不过棒协澄清并非确认版赛程，对战组合要以世界棒垒球总会公布的为主。

（中央社．记者：杨启芳．编辑：管中维）