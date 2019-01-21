意甲·主场门柱不作美·拿波利惊险擒蓝鹰 “天蓝军团”拿波利星期日在意甲第20轮比赛主场被门柱4次拒绝射门，还好卡莱洪和米利克成功破门，才有惊无险以2比1战胜只剩10人作战“蓝鹰”拉兹奥。

亚特兰大以5比0大胜弗罗西诺内，哥伦比亚前锋萨帕塔上演大四喜，也以14球在意甲射脚榜追平"C罗"罗那多。（图：美联社）

（罗马21日讯）“天蓝军团”拿波利星期日在意甲第20轮比赛主场被门柱4次拒绝射门，还好卡莱洪和米利克成功破门，才有惊无险以2比1战胜只剩10人作战“蓝鹰”拉兹奥。

广告

上半场，波兰前锋米利克两度中柱后，西班牙前锋卡莱洪在第34分钟斩获赛季首球，助主队打破僵局，3分钟后，米利克直接自由球得分；下半场，鲁伊斯和卡莱洪又先后射中门框，拉兹奥由意大利前锋伊莫比勒扳回一球。

而拉兹奥意大利后卫艾瑟比累积两黄被罚下场，连续出场纪录定格在149场，也无缘在本赛季打破由前国际米兰队长萨内蒂保持的连续162次出战正式比赛的纪录。

在哈姆西克受伤以及阿兰停赛的情况下，鲁伊斯本场担任了组织后腰的角色。赛后，拿波利主帅安切洛蒂谈到了自己对球队阵容的轮换：“今天（星期日）我们缺少了很多球员，但我们的表现没有受到影响，这展现出了我们的阵容厚度，我们的阵容能够应对三线作战的压力。”

“我认为我们可以继续沿用这样的安排，我们每一名球员都表现得不错，我们不需要非得选出一个主力阵容。”

萨帕塔大四喜追平C罗

在当天其他场比赛，“女神”亚特兰大在客场以以5比0狂扫“升班马”弗罗西诺内，哥伦比亚前锋萨帕塔上演大四喜，也以14球追平排在射脚榜首位的“C罗”罗那多。

广告

“紫百合”菲奥伦迪纳在主场以3比3战平“水手”桑普多利亚，意大利前锋夸利亚雷拉为水手打进两球，同样以14球并列射脚榜首位。