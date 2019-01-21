西甲·给梅西30分钟已足够·巴塞扫雷7连胜领跑 昨日西甲第20轮，领头羊“红蓝军团”巴塞罗那在主场凭藉“MSD组合”梅西、苏亚勒和登贝莱发威下，以3比1取胜雷加利斯，豪取7连胜，继续以5分优势、46分领跑。

替补出场30分钟的梅西（左）展现高效率，制造2球包括1个进球，帮助巴塞罗那取得7连胜，巩固西甲榜首位置。（图：美联社）

（巴塞罗那21日综合电）昨日西甲第20轮，领头羊“红蓝军团”巴塞罗那在主场凭藉“MSD组合”梅西、苏亚勒和登贝莱发威下，以3比1取胜雷加利斯，豪取7连胜，继续以5分优势、46分领跑。

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给梅西30分钟，已足够他主宰赛事，他替补出场连续6轮破门，创下本赛季西甲纪录。不仅如此，梅西连续14轮联赛至少制造1球，西甲生涯替补出战攻入22球，是本世纪西甲第一人。

此役，巴塞主帅巴尔韦德让头牌梅西在替补席待命，由登贝莱和苏亚勒出任前锋。第32分钟，登贝莱接过阿尔巴传球先拔头筹。

苏亚勒进球存争议

下半场第57分钟，客队一度通过布莱斯维特的进球扳平比分。随后在第71分钟，梅西禁区外远射被扑出，苏亚勒跟上补射得手，为巴塞重新建立领先，自己则近6场联赛打进6球。但回放显示苏亚勒进球前踢到对方门将，裁判没有任何表示。完场前第92分钟，阿尔巴在禁区左侧横敲，梅西兜射破门，为巴塞奠定胜利。

赛后，巴塞主帅巴尔韦德受访时特别谈到了苏亚勒充满争议的进球，他说：“足球场上永远都会有争议，VAR（视频助理裁判）虽然消除了一些重大争议，但每个人依然有自己的看法和立场。如果我们接受裁判说的话，那么要VAR还有什么用？”

对于梅西替补出场的安排，巴帅表示球迷们以后要慢慢习惯这种模式，毕竟梅西已不再年轻了。

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当天，皇家贝迪斯在主场3比2希罗纳，继续以29分排在第7；勒万特同样居主2比0轻取法拉多利，升上第10。拉约华连卡诺主场2比2遭皇家索赛德逼平，依旧在第18、比拉里尔主场1比1战平比尔巴鄂，仍排第19名，需为保级努力。