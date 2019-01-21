金马仑国席补．警区主任：至今已获17项投报 金马仑警区主任阿沙里副警监说，上述两起案件都是由国阵阵营投报的。17项投报中，有一项已经被开档，即此前社交媒体广传的邮寄选票照片事件，即在选举法令5（6）（b）条文下调查；而政府用车被指滥用的，目前仍在等候案件归类；至于助选团派钱事件，警方已将案件转交给反贪委会作进一步调查。

（图：星洲日报）

（金马仑21日讯）金马仑警区主任阿沙里副警监指出，金马仑国席补选竞选期来到第10天，警方至今已经接获了17项投报，其中包括昨日在双溪歌央发生的国阵候选人助理手机被抢事件，以及政府用车被指滥用的投报，两起案件都已在调查当中。

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他说，上述两起案件都是由国阵阵营投报的。17项投报中，有一项已经被开档，即此前社交媒体广传的邮寄选票照片事件，即在选举法令5（6）（b）条文下调查；而政府用车被指滥用的，目前仍在等候案件归类；至于助选团派钱事件，警方已将案件转交给反贪委会作进一步调查。

他今日在金马仑国席补选媒体中心召开新闻发布会中表示，这些投报被分成4类，即助选团被指派钱事件、行动室帐篷被破坏、邮寄选票照片在社交媒体广传，以及昨日发生的双溪歌央事件。