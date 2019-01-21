同逛洛杉矶超市买日常用品·炫彬孙艺真恋情实锤 炫彬和朴信惠主演的《阿尔罕布拉宫的回忆》20日晚落幕，因为剧情烂尾遭到观众痛骂。炫彬没在家死守完结篇首播，反而正在美国洛杉矶和《经常请吃饭的漂亮姐姐》孙艺真甜蜜约会。

炫彬与孙艺真因电影《极智对决》结缘。（图：星洲日报）

（首尔21日综合电）炫彬和朴信惠主演的《阿尔罕布拉宫的回忆》20日晚落幕，因为剧情烂尾遭到观众痛骂。炫彬没在家死守完结篇首播，反而正在美国洛杉矶和《经常请吃饭的漂亮姐姐》孙艺真甜蜜约会。台湾《联合报》读者21日（美国时间20日傍晚5时）直击，炫彬与孙艺真相偕逛超市采买日常用品，两人单独旅行的说法不攻自破。

广告

炫彬与孙艺真在本月10日就陆续被游客目击在洛杉矶共同旅游，炫彬还与孙艺真的爸妈一起聚餐，双方热恋之说不胫而走，而且已经进展到“拜见父母”的关系，可见感情发展稳定。但炫彬的经纪公司第一时间否认绯闻，澄清炫彬只是因为拍完《阿尔罕布拉宫》所以到美国旅行。孙艺真的经纪公司也火速否认，表示孙家两老在韩国，孙艺珍这趟是独自出游。

炫彬和孙艺真在洛杉矶被目击一起逛超市采购日常用品，两人互动自然。

36岁的炫彬和37岁的孙艺真去年因为合作电影《极智对决》拉近距离，因为孙艺真本月11日生日，因此又有一说是炫彬特地到美国帮孙艺真庆生。虽然双方经纪公司皆否认他们热恋，但小俩口爱火藏不住，在美国大方出双入对。读者爆料表示，炫彬和孙艺真互动自然，即使洛杉矶当地华人多，炫彬只戴了个鸭舌帽，没做太多遮掩，倒是孙艺真戴了帽子和墨镜，还是略有女星包袱。不过就算孙艺真遮住半个脸庞，还是被“漂亮姐姐”的忠实观众一眼认出来。

玄彬推购物车

照片里的炫彬和孙艺真正在采买食物，玄彬负责推购物车，孙艺真两手插口袋，劳力交由另一半贴心服务。而购物车上的东西更说明了双方关系，酒、薯片、饮料都不是一人份，可见一起采买之后就要一起享用，两人在美国共度难得的日常生活。