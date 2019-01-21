张小盈：开销大缺人手‧忍痛关浪浪收容所 来自吉隆坡的张小盈3年前到文冬工作，把她收容的20只流浪狗带到文冬安置，后来她跟几位朋友一起照顾和收容流浪狗，让病重和受伤的狗有了安乐窝。

收容所的一些流浪狗患病或残障，张小盈和义工付出不少心血照顾。（图：星洲日报）

（彭亨‧文冬20日讯）来自吉隆坡的张小盈3年前到文冬工作，把她收容的20只流浪狗带到文冬安置，后来她跟几位朋友一起照顾和收容流浪狗，让病重和受伤的狗有了安乐窝。

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文冬租屋收容30流浪狗

张小盈在文冬某个花园住宅区租了一间屋子收容大慨30只流浪狗，由于一些狗只病重和受伤医疗费庞大，再加屋子租金1500令吉，2名喂食狗只和清理的工作人员的津贴，以及狗粮等，每月的开销沉重，但是她还是苦撑下去，也在文化街摆档售卖二手衣和各种物品作为收容所的经费。

每次狗狗患病，她都会通过脸书为该狗筹医疗费，获得网民的鼎力支持，然而，几经挣扎，她还是宣布关闭收容所，并呼吁爱狗人士继续响应，把狗狗领养回家。

这3年来全靠热心人士捐款以及个人收入维持开销，但随着她去年5月转回吉隆坡工作，使到她无法全力照顾这些狗，人手不足，以及屋主有意收回的各种原因，让她必须作出抉择。

“我一直不愿意宣布关闭，毕竟这3年来我和几位爱狗人士付出了不少心血和资源去经营，曾经希望可以为流浪动物打造快乐天堂，但我终于承认自己能力不足，不能再这样走下去。虽然万般不愿意，但还是决定了要把这个家关闭。”

爱狗人士定时为狗只洗澡，也确保收容所环境清洁卫生。（图：星洲日报）

盼为狗儿找到好主人

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张小盈几天前通过脸书作出上述宣布，感到心很痛，有如刀割，很不舍得一手照料多年的流浪狗，但是最终还是要面对现实，她最大期望是能妥善安顿狗，替牠们找到好主人。

她表示，也许是农历新年要到了，很多人忙着办年货，对领养狗的反应一般，也有一些人致电预订，不过须等到新年过后才把狗接回家。她将会向文冬人民代议士反映，要求提升文冬兽医局的服务，希望提供替动物结扎的服务，她收容的流浪猫狗被逼送到吉隆坡私人兽医诊所结扎，收费昂贵，交通也不方便。

回想3年来的甜酸苦辣，她非常感恩能认识文冬一群志同道合的爱狗人士和义工，大家团结起来为流浪狗建立了庇护所，也唤醒人们对流浪动物的关怀。

张小盈表示，她转往吉隆坡工作后，只能每星期六到文冬照料狗狗，在缺乏妥善的管理下，一些病狗把病菌传染给健康的狗，甚至造成死亡，让她深感自责和心痛。

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将续帮助流浪动物

“我发现如果长此下去将会为更多狗带来伤害，我这么辛苦为了维持这个家，结果最后却害了狗狗，也就失去了意义，所以，我想了许久，还是把这地方关闭吧，实在不想再其他动物受苦。”

爱狗心切的张小盈坚定表示，关闭了收容所，绝不是一个终点，她相信除此之外还有许多方式可以帮助流浪动物，比如她会继续喂食流浪狗，为流浪狗疗伤等，也希望有更多人加入关怀流浪狗的行列。

她非常感谢所有全国各地热心人士，包括文冬一名李姓热心人每星期都会赞助熟鸡蛋喂狗，还有杨健美老师的帮忙。