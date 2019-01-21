英超·轻擒爹利犬紧追红军·曼市不放弃任何冠军 上星期日的英超第23轮，“蓝月亮”曼市在客场3比0轻松击败“爹利犬”哈德斯菲尔德，继续以4分之差紧追榜首利物浦，保留卫冕冠军的希望。

近况出色的曼市继续紧追利物浦，瓜迪奥拉（右四）表示球队会在各战线努力争冠。（图：美联社）

（哈德斯菲尔德21日综合电）上星期日的英超第23轮，“蓝月亮”曼市在客场3比0轻松击败“爹利犬”哈德斯菲尔德，继续以4分之差紧追榜首利物浦，保留卫冕冠军的希望。

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面对利物浦一次次的抛离，曼市总是能够迅速回应，此役面对哈德斯菲尔德，蓝月亮就没有手下留情，通过达尼罗（第18分钟）、斯特林（第54分钟）和萨内（第56分钟）上下半场建功，双杀对手，积56分钟坐稳老二位置。

五大联赛首破百球大关球队

本轮后，曼市成了五大联赛第一支突破百球大关的球会，迄今各项赛事打进102球，一共由17位不同球员做出贡献，摇摇领先身后的法甲土豪巴黎圣杰门（90球）、西甲班霸巴塞罗那（75球）等。

而主宰本场比赛的，便是曼市“SS组合”、萨内和斯特林。要知道他俩是本赛季英超互相助攻第2多的组合，一共6球。其中，萨内就为斯特林送上4次嫁衣，后者也回报2次助攻，他们迄今数据分别是斯特林10球7助攻、萨内8球9助攻，是联盟最出色的双边锋。

除开两人出众表现，曼市之强就体现在阵容深度，板凳上还坐着马赫雷斯，后者本赛季各项赛事也有9球8助攻进账。中场、边锋都能胜任的贝尔纳多席尔瓦更令人称道，7球8助攻同样惊艳。麾下有这几位，运筹帷幄的主帅瓜迪奥拉令曼市边路进攻风生水起，无往不利。

曼市目前仍四线作战

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赛后，曼市主帅瓜迪奥拉表示球队不会放弃在任何一个赛事争冠，他说：“也许密集的赛程能够让球员保持节奏，变得专注，有时候超过一周的休息会让球员丢失比赛节奏。总之，我们不会放弃任何一项赛事，如果我们在杯赛中出局，那是因为对手比我们更出色。”目前，曼市仍然四线作战，分别是联赛、英联赛杯、英足总杯和欧冠。

谈到身前的利物浦，瓜帅认为对手处在榜首位置自有其原因，“我们不可否认，到目前为止，英超有一支球队（利物浦）比我们优秀，我们必须接受这个事实，并向他们发起挑战。接下来还有很多比赛要踢，球队唯一能做的就是赢下比赛。”