英超·险胜村民不足喜·热刺再损一大将 英超老三托登罕热刺昨日在客场好不容易以2比1险胜“村民”福尔罕，却付出了中场大将迪尔．阿里受伤的代价。

托登罕热刺险胜福尔罕一役损失了阿里（右），恐影响他们接下来的表现。（图：法新社）

（伦敦21日综合电）英超老三托登罕热刺昨日在客场好不容易以2比1险胜“村民”福尔罕，却付出了中场大将迪尔．阿里受伤的代价。

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随着赛季深入，争四已进入白热化阶段，热刺本场少了受伤的凯恩及已出征亚洲杯的孙兴慜助阵下，开场第17分钟就遭遇打击，罗兰迭在一次角球防守中自摆乌龙，送给主队1比0领先。

易边再战，重新调整的热刺在第52分钟通过埃里克森右路传中助攻阿里禁区内抢点头球破门，扳平比分。随后比赛一直僵持不下，直到伤停补时阶段第93分钟，恩库杜左路传中，温克斯插上头槌破门绝杀，帮助热刺惊险带走3分。

波帅担忧阿里伤势

赛后，热刺主帅波切蒂诺表扬球队的战斗精神，但对阿里受伤感到担忧。

他说：“现在赛程非常密集，遭遇了伤病侵袭。球队这个时候必须保持信念，所有球员都有机会做出贡献。阿里的左脚筋受伤了，我希望问题不大吧，但还是需要做检查。看起来情况不太好，看到他把手放在腿肌上，没有人想看到这种事发生。”