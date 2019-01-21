单亲妈妈洗碗赚薄薪 ‧ 谁可赞助5子教育费？ 丈夫因病逝世，一家6口仅靠妈妈黄雪莲打一份洗碗工，每天赚取40令吉薄薪，关丹华裔妇女发展与家庭协会盼热心人士赞助孩子巴士费与补习中心的看顾费。

黄雪莲（左一）与其中4名孩子的家庭状况需要社会伸援手。右一为陈月英。（图：星洲日报）

（关丹20日讯）丈夫因病逝世，一家6口仅靠妈妈黄雪莲打一份洗碗工，每天赚取40令吉薄薪，关丹华裔妇女发展与家庭协会盼热心人士赞助孩子巴士费与补习中心的看顾费。

广告

巴士费补习费无力还

来自甘孟的黄雪莲（42岁，家庭主妇）自丈夫于去年10月不幸逝世后，被迫忍痛负起独自养育5名孩子的责任。

由于该份洗碗工作的薪水只能勉强度日，无力再支付目前在丹那布爹中学就读的次子巴士费，即每月150令吉；以及3名孩子，分别是6岁、11岁和12岁放学后被送到补习中心代为看顾的费用，共90令吉。

关丹华裔妇女发展与家庭协会主席陈月英今午在该协会主办的“春节送暖”活动后，希望各界爱心组织或单位能伸出协助黄雪莲一家减轻沉重的家庭开销。

她说，黄雪莲的长子与次子同在一间中学就读，巴士司机基于体谅，已经豁免其长子的巴士费，唯次子仍需缴付这笔费用。

至于3名年纪较小的孩子，因为无法随妈妈到工作之处，只能托补习中心代为照顾数小时。

广告

她也说，这名苦命妈妈从早上8时30分工作到下午5时30分，孩子放学后就去补习中心，所以需要缴付每名30令吉的看顾费，无奈以一己之力实在不足应付。