亚洲青少年壁球团体赛·男队满足于季军·马女第9次封后 大马女队星期日在泰国芭堤雅举行的亚洲青少年壁球团体赛决赛以2比0击败香港，第9次在此赛事夺冠，同时也是自2015、2017年之后完成3连冠成就。

大马女队在亚洲青少年壁球团体赛第9次封后，左起为黄嘉恩、龚嘉慧、艾法阿兹曼和陈苡温。（图：星报照片/ANN）

（吉隆坡21日讯）大马女队星期日在泰国芭堤雅举行的亚洲青少年壁球团体赛决赛以2比0击败香港，第9次在此赛事夺冠，同时也是自2015、2017年之后完成3连冠成就。

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双方在决赛展开激烈争夺，大马好手艾法阿兹曼在第一场比赛经5局大战后以11比5、6比11、11比6、7比11、11比8险胜香港的陈善钰，随后黄嘉恩同样在5局激战后，才以11比9、8比11、12比10、4比11、13比11惊险击退李心悦，助大马锁定胜局。

在决赛以2比0胜出后，大马女队在本次赛事以单打全胜战绩捧起冠军奖杯。在夺冠过程中，日本、台湾、韩国、澳门印度和都成为大马女队的手下败将。

大马男队则在半决赛以1比2不敌印度，无缘决赛，最终只能满足于季军。

世青赛争誉还需努力

大马壁球总会总监玛廉表示，如果大马男队如果想在7月于武吉加里尔举行的世界青少年个人和团体锦标赛中争夺荣誉，他们就必须更努力。

他说：“女队如预期般赢得冠军。男队也有很好的发挥，但还是输给了印度。他们尽了全力，但仍不是印度的对手。”

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“如果大马男女队希望在今年的世青赛取得好成绩，他们必须在未来几个月付出更多努力。”