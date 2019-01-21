消拯局电话半小时无人听‧民众投诉：失火如何是好 消防拯救局电话如虚设，民众致电半小时无人接听，如果失火如何是好！

消拯人员与投诉者罗瑛铭（左）一起查看虎头蜂窝。（图：星洲日报）

（关丹20日讯）消防拯救局电话如虚设，民众致电半小时无人接听，如果失火如何是好！

广告

拿督罗瑛铭指出，于昨早到哥罗乐公园时，接近海边处的大树上，悬挂著两个大虎头蜂窝，担心蜜蜂会蛰伤到公园晨运的民众。

他说，于是就马上致电向消防拯救局救助，要求消拯员把蜂窝用火消除。

“但气愤的是，我先以手机拨打，但一直没有人员接听，接着过了5分钟，再以家里电话拨打关丹消防拯救局，但结果还是一样。”

他前前后后共拨打了将近半小时，消拯局一直没有人接听，只好拨打999热线，但接驳的人员则要他讲解一大堆，让他感到更是气愤。

“万一真的是发生火灾或突发事件，类似这些紧急的电话无法拨通，不是让人如蚂蚁在热锅上，干着急。”

其实，在当时，罗瑛铭先联络一名消拯员，但该人员休假，而要他致电联络消拯局，但结果却是没有人接听。

广告

他向本报投诉，这些机构为何会没有人接听电话，真的让人感到费解。

关丹消拯局：电话故障

本报也把有关问题反映给关丹消拯局分局局长卡马鲁，他指出消拯局内的电话在昨早发生故障，已致电给马电讯前来维修。

“对于投诉者无法拨通电话，感到歉意。”