消拯局电话半小时无人听‧民众投诉：失火如何是好
2019-01-21 16:05
消拯局电话半小时无人听‧民众投诉：失火如何是好
消防拯救局电话如虚设，民众致电半小时无人接听，如果失火如何是好！
（关丹20日讯）消防拯救局电话如虚设，民众致电半小时无人接听，如果失火如何是好！
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拿督罗瑛铭指出，于昨早到哥罗乐公园时，接近海边处的大树上，悬挂著两个大虎头蜂窝，担心蜜蜂会蛰伤到公园晨运的民众。
他说，于是就马上致电向消防拯救局救助，要求消拯员把蜂窝用火消除。
“但气愤的是，我先以手机拨打，但一直没有人员接听，接着过了5分钟，再以家里电话拨打关丹消防拯救局，但结果还是一样。”
他前前后后共拨打了将近半小时，消拯局一直没有人接听，只好拨打999热线，但接驳的人员则要他讲解一大堆，让他感到更是气愤。
“万一真的是发生火灾或突发事件，类似这些紧急的电话无法拨通，不是让人如蚂蚁在热锅上，干着急。”
其实，在当时，罗瑛铭先联络一名消拯员，但该人员休假，而要他致电联络消拯局，但结果却是没有人接听。
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他向本报投诉，这些机构为何会没有人接听电话，真的让人感到费解。
关丹消拯局：电话故障
本报也把有关问题反映给关丹消拯局分局局长卡马鲁，他指出消拯局内的电话在昨早发生故障，已致电给马电讯前来维修。
“对于投诉者无法拨通电话，感到歉意。”
文章来源：星洲日报／东海岸·2019.01.21
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