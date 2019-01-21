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承包商进度慢拖延工程 ‧ 弯路拉直还需半年

2019-01-21 16:12

承包商进度慢拖延工程 ‧ 弯路拉直还需半年

经过一年推泥与填土工程，古来联邦大道24哩S型大转弯道路拉直工程因承包商进度拖延，目前仅达致50%进度，预计仍需半年才能完成拉直道路工程。
拉直后的道路将可减低S型弯道对驾车人士构成的威胁。（图：星洲日报）

（古来20日讯）经过一年推泥与填土工程，古来联邦大道24哩S型大转弯道路拉直工程因承包商进度拖延，目前仅达致50%进度，预计仍需半年才能完成拉直道路工程。

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武吉峇都区州议员潘伟斯指出，道路拉直工程原定于今年6月完工，但承包商因与工程伙伴出现问题，导致工程不如原定的60%进度。

潘伟斯保证工程顺利完成

潘伟斯也是柔佛州国际贸易、投资与公用事业委员会主席，他今午到有关道路工程地点视察后，在现场召开新闻发布会时，发表上述谈话。

他对承包商因与伙伴出现问题导致工程延缓深感不满。有关工程于去年9月曾停工1至2个月，引起民众担忧；但他促请民众切勿担心，并保证有关工程必定会顺利完成。

他表示，在每个月召开的县署行动理事会议上，他皆针对该工程提出询问，并会持续关注工程进展，因为这是希盟大选竞选宣言之一。

他指出，拉直道路工程于去年1月份展开，建设工程包括征地费用高达800万令吉，完成后的道路全长1.3公里。

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“工程完成后，来回双向共有4条车道，但碍于地形和路面状况关系，拉直后的道路将仍有些许弯度及斜度，但相信这将可避免道路过于笔直引起驾车人士车速过快问题。”

“这路段3个排水系统工程已经完成，目前仍需进行部份地势较低的填土工程及路面基础工程。”

他也提及，S型大转弯道路过去每年都发生死亡车祸，工程完成后，驾车人士可避免S型弯道的威胁，提升后的道路安全措施也可减低车祸发生率。

S型弯道拉直工程目前仍在进行部份地势较低的填土工程及路面基础工程。（图：星洲日报）
文章来源：
星洲日报／大柔佛·2019.01.21

 
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