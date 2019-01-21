承包商进度慢拖延工程 ‧ 弯路拉直还需半年 经过一年推泥与填土工程，古来联邦大道24哩S型大转弯道路拉直工程因承包商进度拖延，目前仅达致50%进度，预计仍需半年才能完成拉直道路工程。

拉直后的道路将可减低S型弯道对驾车人士构成的威胁。（图：星洲日报）

（古来20日讯）经过一年推泥与填土工程，古来联邦大道24哩S型大转弯道路拉直工程因承包商进度拖延，目前仅达致50%进度，预计仍需半年才能完成拉直道路工程。

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武吉峇都区州议员潘伟斯指出，道路拉直工程原定于今年6月完工，但承包商因与工程伙伴出现问题，导致工程不如原定的60%进度。

潘伟斯保证工程顺利完成

潘伟斯也是柔佛州国际贸易、投资与公用事业委员会主席，他今午到有关道路工程地点视察后，在现场召开新闻发布会时，发表上述谈话。

他对承包商因与伙伴出现问题导致工程延缓深感不满。有关工程于去年9月曾停工1至2个月，引起民众担忧；但他促请民众切勿担心，并保证有关工程必定会顺利完成。

他表示，在每个月召开的县署行动理事会议上，他皆针对该工程提出询问，并会持续关注工程进展，因为这是希盟大选竞选宣言之一。

他指出，拉直道路工程于去年1月份展开，建设工程包括征地费用高达800万令吉，完成后的道路全长1.3公里。

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“工程完成后，来回双向共有4条车道，但碍于地形和路面状况关系，拉直后的道路将仍有些许弯度及斜度，但相信这将可避免道路过于笔直引起驾车人士车速过快问题。”

“这路段3个排水系统工程已经完成，目前仍需进行部份地势较低的填土工程及路面基础工程。”

他也提及，S型大转弯道路过去每年都发生死亡车祸，工程完成后，驾车人士可避免S型弯道的威胁，提升后的道路安全措施也可减低车祸发生率。