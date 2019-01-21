《阿尔罕布拉宫》结局被批烂尾·精彩度不如朴信惠剧中大衣 热播韩剧《阿尔罕布拉宫的回忆》20日正式完结篇，不过结局太出乎意料，炫彬最后仍消失在游戏中，不少观众以为结局会和女主角朴信惠重逢，没想到只有背影就宣告剧终，遭不少粉丝网上怒轰，气得留言洗版痛骂“垃圾剧”，甚至有网民表示，最后一集内容甚至不及朴信惠身上那件大衣精彩，叫编剧出来面对。





（图：剧照）

（首尔21日讯）热播韩剧《阿尔罕布拉宫的回忆》20日正式完结篇，不过结局太出乎意料，玄彬最后仍消失在游戏中，不少观众以为结局会和女主角朴信惠重逢，没想到只有背影就宣告剧终，遭不少粉丝网上怒轰，气得留言洗版痛骂“垃圾剧”，甚至有网民表示，最后一集内容甚至不及朴信惠身上那件大衣精彩，叫编剧出来面对。

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剧迷怒骂编剧

20日粉丝迎来《阿尔罕布拉宫的回忆》的最终章，原以为男女主角炫彬、朴信惠会有个完美结局，没想到竟让所有网民大失所望，纷纷上网留言怒轰叫编剧出来面对，新闻底下全是剧迷的负面评论“史上最烂剧”、“对一个每集追剧的人来说，实在很生气”、“编剧想从世上消失？”、“确定这是结局吗”，而“阿尔罕布拉宫编剧”这几个字甚至成为关键热搜被疯狂转载，而更多的留言是希望炫彬、朴信惠再拍一部真正的浪漫喜剧，甚至失望表示，最后一集剧情超低气压，精彩程度不及朴信惠身上的外套，也让这件外套成为意外亮点。

炫彬消失近一整集，最后连脸都没被公开，最后一幕只出现人影，令观众愤怒不已。

朴信惠大衣成亮点

朴信惠在最后一集接近尾声时，为了寻找镇宇（炫彬饰），在大街上奔跑，身上这件米色的外套，因为是绑带设计、加上超大翻领剪裁，让外套呈现不做作的垂坠姿态，比起时装周街拍的“外套爱穿不穿”更有看点，带点慵懒随兴，朴信惠内搭藕粉色针织上衣、加上黑色过膝鱼尾裙及黑色短靴，系在腰身侧边的打结非常自然，虽然最后炫彬仅以黑影告终，留下想像伏笔，不过却也意外捧红了这件米色大衣。