澳洲网球公开赛·马拉松战不敌西西帕斯·费天王卫冕希望破灭 瑞士37岁天王费德勒止步澳洲网球公开赛第4圈（16强），欲卫冕冠军的希望破灭。

费德勒提前告别澳网赛场，他放眼在法网赛场再次冲击大满贯冠军。（图：法新社）

（墨尔本21日综合电）瑞士37岁天王费德勒止步澳洲网球公开赛第4圈（16强），欲卫冕冠军的希望破灭。

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昨日此间的男单赛场，争冠大热的费德勒先盛后衰，战了3小时45分钟，以7比6（11）、6比7（3）、5比7、6比7（5）不敌希腊的西西帕斯，无缘8强。去年霍普曼杯，费德勒曾打败对手，如今却惨遭复仇，双方2次交手纪录更新为1胜1负。

赛后，世界排名第3的费天王对自己的表现感到失望，承认自身出现了太多问题。他说：“这场比赛我有很大的遗憾，我应该要在第二盘胜出，但未能做到，最终亦让我付出代价。胜负有很多因素影响，但在把握破发分上，我的确未能得心应手，我在霍普曼杯面对他时同样未能取得破发，应该是我在击球上出现问题。”

将阔别4年重征法网

尽管在澳网失意出局，但费德勒不会改变长期休战，他宣布会参加今年的法网赛事（5月20日至6月9日），这是他自2015年后再次参赛。“现在这个阶段我想要让自己开心，不认为自己需要休息一段长时间，所以法网我会去打。”费德勒曾经在2009年赢下职业生涯唯一一座法网冠军，从而跻身全满贯行列。

接下来，费天王会备战下个月的迪拜网球赛（2月25日至3月2日），之后陆续参加印第安韦尔斯大师赛、迈阿密网球赛。

周一继续上演的16强争夺，加拿大16号种子拉奥尼奇直落三盘以6比1、6比1、7比6（5）轻取德国4号种子兹沃列夫，接下来将战克罗地亚11号种子邱里奇或法国28号种子普耶。

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大坂闯8强创最佳战绩

女单赛场今日结束3场第4圈争夺，高种子选手如日本的大坂直美、乌克兰好手斯维托丽娜以及捷克名将卡罗丽娜．皮索娃都相继过关，报到8强。

去年美网冠军、年仅21岁的4号种子大坂直美，是以4比6、6比3、6比4逆转打败拉脱维亚13号种子萨瓦斯托娃，闯进8强创下参赛以来最佳纪录，她将硬碰去年年终总决赛冠军斯维托丽娜。

斯维托丽娜是经历1小时36分钟后，以6比2、1比6、6比1取胜美国17号种子凯斯。

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而赛会7号种子卡罗丽娜．皮索娃直落两盘以6比3、6比1轻取西班牙前法网、温网冠军穆古鲁莎，连续3年报到8强，继续向生涯第一座大满贯冠军努力。

卡罗丽娜．皮索娃接下来等待罗马尼亚世界第一哈勒普与美国天后“小威”塞莉娜．威廉斯的胜者。

