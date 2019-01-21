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新山中华公会耗903万兴建‧绵裕亭冷气殡仪馆启用

2019-01-21 16:23

新山中华公会耗903万兴建‧绵裕亭冷气殡仪馆启用

为应付市场需求及时代变迁，新山中华公会耗资903萬令吉，在辖下新山绵裕亭兴建冷气殡仪馆今日正式启用。
黄循积（左起）、曾德发、张君国、林奕钦、郑金财、陈泰昌、何朝东及麦家荣联合为新山中华公会辖下绵裕亭的冷气殡仪馆主持剪彩。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山20日讯）为应付市场需求及时代变迁，新山中华公会耗资903萬令吉，在辖下新山绵裕亭兴建冷气殡仪馆今日正式启用。

这项两层楼高的新硬體建设，坐落在义兴路行宫附近的土地，设有4间冷气殡仪馆、2间商业单位、12间客房及义兴馆，为处理丧事的逝者家属提供一站式服务。

4间冷气殡仪馆分别为2间位於角头、单位面积150平方米的大厅，每日租金为1200令吉；以及2间位於中间、单位面积100平方米的小厅，每日租金为900令吉。

每间冷气殡仪馆内部设有隔音设备、吊扇、洗手台及橱柜等，空间宽敞舒適，门口及内部各有一台LED屏幕，可用作播放缅怀逝者的生前点滴照片。

楼上设休息室

此外，冷气殡仪馆楼上设有4间大房及8间小房，为丧家提供舒適的休息空间，同时为远道而来的亲友提供住宿便利。这些客房的床铺採用酒店标配，每间客房设有浴室，浴室热水供应採用太阳能技术，迎合现代人注重绿色环保意识。

大房的规格为2张双人床，每晚租金为150令吉；小房规格为2张单人床，每晚租金为120令吉。凡租用冷气殡仪馆的丧家，同时租用客房，可享有客房租金10%的优惠。

位於殡仪馆楼上设有两间商业单位，分别已有花店业者及咖啡厅业者进驻。

欲知更多详情，可致电新山中华公会辖下绵裕亭办公室（07-2273815、07-2273816）。

郑金财：没向外界募款
透过现代墓园收集资金

新山中华公会会长拿督斯里郑金财在会启用仪式上致词时指出，该会分别於2016年及2017年的会员大会上通过2项拨款，各400萬令吉，包括内部装修共耗资903萬令吉，建设款项全数由公会拨出，並没有向外界募款。

他说，有鉴於绵裕亭现有的殡仪馆设备已过时，为了符合时代变迁，理事会一致认同建设冷气殡仪馆，並透过现代墓园收集资金。

他指出，新的冷气殡仪馆设有LED屏幕也是與时並进的做法，可让丧家播放逝者生前留下的照片，让到来的亲友缅怀逝者过去对家庭及社会的贡献。

他表示，公会也利用款项提昇绵裕亭办公室的设备，希望能以现代化的方式管理殡仪馆，並让职员在有素质的资源及环境下工作，以提昇工作效率。

探讨开源节流

郑金财说，位於行宫旁的土地早期原是野草丛生的环境，难以打理，因此理事会决定尽早善用这片土地建造冷气殡仪馆，以免因建筑开支费用增加而导致预算超支，为此，理事会也正探讨如何开源节流。

他希望透过开设冷气殡仪馆可协助公会增加收入，同时为民众提供多一项服务选择，並在舒適的环境下办丧礼。

他指出，公会每年也会向政府申请土地，安葬贫穷或没能力购买现代化墓园的丧家。

他表示，公会属於非盈利组织，尽管市场上已有许多冷气殡仪馆及墓园，但他希望公众能善用公会提供的服务设施，以协助公会增加收入並协助弱势群體、支持教育及文化发展等。

林奕钦：殡仪馆供不应求

新山中华公会名誉会长兼执行顾问拿督斯里林奕钦指出，新山华裔同胞人数预计有超过80萬人，加上来自外地及本地的丧事率高，现有的殡仪馆並不足以应付市场需求。

他说，绵裕亭的冷气殡仪馆是配合时代变迁及市场需求而建，一切有赖公会集體领导的精神，以实际行动善用火化场旁的沼泽地建设冷气殡仪馆。

他表示，人们常说新山中华公会代表新山华社，配合新山五帮会馆的支持與协助，公会才能够做得更好，同时发挥取之社会、用之社会的精神，把现有资源回馈给社会大众。

启用仪式出席者包括：新山中华公会署理会长何朝东、新山福建会馆会长拿督曾德发、新山海南会馆会长黄循积、柔佛潮州八邑会馆署理会长陈泰昌、新山客家公会会长张君国、新山广肇会馆副会长麦家荣。

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文章来源：
星洲日报／大柔佛·2019.01.21

 
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