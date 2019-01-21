新山中华公会耗903万兴建‧绵裕亭冷气殡仪馆启用

（柔佛‧新山20日讯）为应付市场需求及时代变迁，新山中华公会耗资903萬令吉，在辖下新山绵裕亭兴建冷气殡仪馆今日正式启用。



这项两层楼高的新硬體建设，坐落在义兴路行宫附近的土地，设有4间冷气殡仪馆、2间商业单位、12间客房及义兴馆，为处理丧事的逝者家属提供一站式服务。



4间冷气殡仪馆分别为2间位於角头、单位面积150平方米的大厅，每日租金为1200令吉；以及2间位於中间、单位面积100平方米的小厅，每日租金为900令吉。



每间冷气殡仪馆内部设有隔音设备、吊扇、洗手台及橱柜等，空间宽敞舒適，门口及内部各有一台LED屏幕，可用作播放缅怀逝者的生前点滴照片。



楼上设休息室



此外，冷气殡仪馆楼上设有4间大房及8间小房，为丧家提供舒適的休息空间，同时为远道而来的亲友提供住宿便利。这些客房的床铺採用酒店标配，每间客房设有浴室，浴室热水供应採用太阳能技术，迎合现代人注重绿色环保意识。



大房的规格为2张双人床，每晚租金为150令吉；小房规格为2张单人床，每晚租金为120令吉。凡租用冷气殡仪馆的丧家，同时租用客房，可享有客房租金10%的优惠。



位於殡仪馆楼上设有两间商业单位，分别已有花店业者及咖啡厅业者进驻。



欲知更多详情，可致电新山中华公会辖下绵裕亭办公室（07-2273815、07-2273816）。



郑金财：没向外界募款

透过现代墓园收集资金



新山中华公会会长拿督斯里郑金财在会启用仪式上致词时指出，该会分别於2016年及2017年的会员大会上通过2项拨款，各400萬令吉，包括内部装修共耗资903萬令吉，建设款项全数由公会拨出，並没有向外界募款。



他说，有鉴於绵裕亭现有的殡仪馆设备已过时，为了符合时代变迁，理事会一致认同建设冷气殡仪馆，並透过现代墓园收集资金。



他指出，新的冷气殡仪馆设有LED屏幕也是與时並进的做法，可让丧家播放逝者生前留下的照片，让到来的亲友缅怀逝者过去对家庭及社会的贡献。



他表示，公会也利用款项提昇绵裕亭办公室的设备，希望能以现代化的方式管理殡仪馆，並让职员在有素质的资源及环境下工作，以提昇工作效率。



探讨开源节流



郑金财说，位於行宫旁的土地早期原是野草丛生的环境，难以打理，因此理事会决定尽早善用这片土地建造冷气殡仪馆，以免因建筑开支费用增加而导致预算超支，为此，理事会也正探讨如何开源节流。



他希望透过开设冷气殡仪馆可协助公会增加收入，同时为民众提供多一项服务选择，並在舒適的环境下办丧礼。



他指出，公会每年也会向政府申请土地，安葬贫穷或没能力购买现代化墓园的丧家。



他表示，公会属於非盈利组织，尽管市场上已有许多冷气殡仪馆及墓园，但他希望公众能善用公会提供的服务设施，以协助公会增加收入並协助弱势群體、支持教育及文化发展等。



林奕钦：殡仪馆供不应求



新山中华公会名誉会长兼执行顾问拿督斯里林奕钦指出，新山华裔同胞人数预计有超过80萬人，加上来自外地及本地的丧事率高，现有的殡仪馆並不足以应付市场需求。



他说，绵裕亭的冷气殡仪馆是配合时代变迁及市场需求而建，一切有赖公会集體领导的精神，以实际行动善用火化场旁的沼泽地建设冷气殡仪馆。



他表示，人们常说新山中华公会代表新山华社，配合新山五帮会馆的支持與协助，公会才能够做得更好，同时发挥取之社会、用之社会的精神，把现有资源回馈给社会大众。



启用仪式出席者包括：新山中华公会署理会长何朝东、新山福建会馆会长拿督曾德发、新山海南会馆会长黄循积、柔佛潮州八邑会馆署理会长陈泰昌、新山客家公会会长张君国、新山广肇会馆副会长麦家荣。

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