东南亚篮球联赛·半场就落后热火34分·猛龙苦吞本季第4败 2018/19赛季东南亚篮球联赛（ABL）西港马来西亚猛龙作客越南对战西贡热火，在上半场便以34分大比数落后下，最终猛龙无力回天，以65比78遭主队复仇成功，吞下赛季第4败。

（越南．胡志明市21日综合电）2018/19赛季东南亚篮球联赛（ABL）西港马来西亚猛龙作客越南对战西贡热火，在上半场便以34分大比数落后下，最终猛龙无力回天，以65比78遭主队复仇成功，吞下赛季第4败。

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0比20开局创联盟最差

上次对决主场绝杀热火的猛龙此役反主为客，但一开场便陷入得分荒，取得了0比20的尴尬开局。猛龙首节打了7分钟才好不容易由外援队长埃弗斯利投入2分，但首节结束时还是以6比28落后。而0比20的开局，也是ABL创立以来最差的开局纪录。

虽然猛龙在次节状态略有起色，但仍难抵挡杀红眼的热火，进入下半场前已以20比54被主队远远抛离，胜负几成定局。

猛龙末节一度追至8分

如梦初醒的猛龙随后在下半场奋起直追，在末节也以19比2开局，一度将分差拉近至8分的个位数差距，但无奈先前“挖坑”太深，猛龙最终只能目送热火拿下3连胜。

此役猛龙以此前绝杀“灭”火的洋将谢泼德得17分全队最高，但他与得16分的埃弗斯利皆手感冰冷，共投出占球队半数的42投，却仅14中。而新加坡国手王钟汉也“不遑多让”，全场11投仅1中得2分。另外埃格武则贡献13分19篮板2双战绩，罗树辉得10分本土最高，同时连续3场得分上双。

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菲火焰8胜2负领跑

现以5胜4败居积分榜第5位的猛龙，接下来将继续“5连客”之旅的最后3场比赛，分别于1月23日对决香港东方、1月25日硬碰卫冕冠军菲律宾火焰以及1月30日对印尼泗水骑士。

火焰昨日在历经加时战胜吸血鬼之后，目前继续以8胜2负的战绩领跑积分榜。热火以9胜4负排第2，梦想家（9胜5负）、黑熊（7胜5负）紧追其后，猛龙则以5胜4负暂居第5。