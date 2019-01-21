孙兴慜压阵助威·太极虎闯林不难 迎来孙兴慜回归的“太极虎”韩国将在亚洲杯16强对垒实力不如自己的巴林，取胜不成问题；而卡塔尔与伊拉克则将展开一场激战，胜负难料。

（阿布扎比21日综合电）迎来孙兴慜回归的“太极虎”韩国将在亚洲杯16强对垒实力不如自己的巴林，取胜不成问题；而卡塔尔与伊拉克则将展开一场激战，胜负难料。

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本届亚洲杯在周二迎来最后两场16强，韩国对垒巴林和卡塔尔对垒伊拉克。

基本上，韩国与巴林的对决悬念不大，韩国在小组赛连挫菲律宾、吉尔吉斯和中国，以3连胜拿下盟主出线，而他们在这三仗打入4球未丢一球。

韩国在前两轮的进攻不太流畅，但在效力英超托登罕热刺的孙兴慜回归后，韩国的进攻威胁力提升，而孙兴慜在末轮对垒中国时制造了两球，显示了其亚洲天王的实力。

孙兴慜在本赛季英超上阵17次贡献8球5助，状态超火爆，他放眼继去年的亚运会后，再次助韩国在亚洲杯夺冠。

韩国目前的世界排名是第53，在亚洲位于第4名，而巴林的世界排名是第113，这显示两队实力之间的差距。

巴林在小组赛的战绩是1胜1平1负，当中打入2球丢2球，以四支最好的小组第3出线，能走到16强已值得赞赏。

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卡塔尔伊拉克鹿死谁手？

卡塔尔与伊拉克的对决是一场强强对话，卡塔尔作为2022年世界杯的东道主，志在于本届亚洲杯练兵，他们在近几年专注归化加发展青训，锻炼出了一支非常不错的阵容，当中22岁的阿尔莫伊兹在小组赛攻入7球，目前在射脚榜遥遥领先。

在阿尔莫伊兹的爆发下，卡塔尔以三仗全胜、打入10球未丢一球的战绩力压亚洲劲旅沙地阿拉伯，夺得盟主出线。

伊拉克的表现也足够出色，他们在小组赛2胜1平，积分与同组的亚洲一哥伊朗相同，但因净胜球处于落后，因此以副盟出线。而在末轮小组赛，伊拉克还以0比0逼平了成功晋级去年世界杯的伊朗，显示雄厚的实力。因此，卡、伊之战绝对是16强最难以定论的一场比赛。