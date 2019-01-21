柔佛再也嘉年华今开跑‧来办年货观赏文化表演 柔佛再也嘉年华（Karnival JohorJaya）将从1月21日正式展开，一直举行到2月3日，共69个商家都会从下午4时至午夜12时聚集在柔佛再也德达14路（Jalan Dedap），让民众在浓烈的农历新年氛围下采购各色年货。

阿都马烈（左起）、廖彩彤和胡洁熙一起巡视已在德达14路做好摆摊准备的摊位。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山20日讯）柔佛再也嘉年华（Karnival JohorJaya）将从1月21日正式展开，一直举行到2月3日，共69个商家都会从下午4时至午夜12时聚集在柔佛再也德达14路（Jalan Dedap），让民众在浓烈的农历新年氛围下采购各色年货。

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苏丹25日主持开幕柔佛苏丹依布拉欣陛下也将于本月25日晚上7时驾临现场，为嘉年华活动主持开幕。

柔佛州妇女发展及旅

游委员会主席廖彩彤今日为活动召开新闻发布会时说，柔佛再也嘉年华虽然是以华人农历新年市集为主，但同时也会有各种文化活动及表演，而表演者也都是道地的“柔佛人”。

也是柔佛再也州议员的廖彩彤指出，柔佛再也区历年举办的年货市集除了吸引附近一带的居民，也有不少来自新加坡的游客会前去采购，因此她希望今年首次和柔佛州旅游局和地方政府联办的柔佛再也嘉年华活动，能吸引至少5万人前去。

抽奖问答赛奖品丰富

“我相信这也是新山一带最大型的年货市集。而且，这不仅是年货市集而已，在1月21日至2月3日期间，每个星期五至星期日，每天都会有不同的表演节目，包括舞龙舞狮、现场乐队演奏、舞台戏剧演出、廿四节令鼓及风水讲座等。此外，还有幸运抽奖和有奖问答竞赛，民众将有机会赢取免费的主题公园入场券、免费渡轮体验等奖品。”

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她表示，柔佛再也的德达14路在即日起至1月31日，都会从下午4时开始封路，主办单位也预计2月1至3日会迎来大批抓紧最后时刻采购的人潮，因此德达14路将一整日处于封路情况。

她说，主办单位有安排志愿警卫队（REL A）在现场维持交通，但她仍提醒公众，在这期间尽量避开使用有关路段。

出席今日活动者包括柔佛旅游局长阿都马烈及巴西古当市议员胡洁熙。