推翻不拍续集论 《死侍3》证实筹备中·赖恩雷诺斯取名“小贱贱” 《死侍2》（Deadpool2）剪辑成RG13（保护级）版本《死侍2：我爱我家》（Once Upon a Deadpool），总算能在中国上映。“死侍”赖恩雷诺斯（RyanReynolds）不惜推掉手术，20日赴北京参加宣传，并亲口证实《死侍3》已在筹备中，推翻先前曾说不再拍续集。

（中国．北京21日讯）《死侍2》（Deadpool2）剪辑成RG13（保护级）版本《死侍2：我爱我家》（Once Upon a Deadpool），总算能在中国上映。“死侍”赖恩雷诺斯（Ryan Reynolds）不惜推掉手术，20日赴北京参加宣传，并亲口证实《死侍3》已在筹备中，推翻先前曾说不再拍续集，“将是观众完全想不到的全新走向！”他也会参与编剧，至于还要等多久推出以及有哪些卡士？他回应：“那要问工作室才行！”

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赖恩雷诺斯试吃Deadpool冰糖葫芦。

被主持人告知中国有个外号“小贱贱”，赖恩雷诺斯好奇问了翻译，后来他得知是“Little Bitich Bitich”，故意装出不意外的表情贱嘴回应：“我老婆早就这样叫我了！”但是他很喜欢这个名字，也赞赏是个很棒的外号，很适合这个角色，“《死侍3》应该就要叫《死侍3：小贱贱》。”他先前就预告想要抱熊猫、见孙悟空跟海龙王，搞笑讨粉丝欢心，20日还在IG分享抵达北京，不改嘴炮作风，与央视大楼自拍写道：“北京，我看到你的内裤了！”