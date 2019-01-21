亚洲杯·点球战扳倒约旦闯8强·越南成东南亚骄傲 点球战扳倒约旦，越南勇闯亚洲杯8强，成为了东南亚之光！

在历经点球大战扳倒约旦之后的那一刻，越南球员全都狂奔欢庆。（图：法新社）

（阿布扎比21日讯）点球战扳倒约旦，越南勇闯亚洲杯8强，成为了东南亚之光！

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挟着铃木杯东南亚足球赛冠军光环征战的越南，在亚洲杯续有出色表现。从小组赛出线后，越南在16强与约旦战得难分难解，拉赫曼第39分钟自由球破门，越南的阮公凤第51分钟垫射扳平比分，进入加时赛一样保持1比1比分，比赛进入点球大战。

最终，越南在点球战以4比2胜出，取得亚洲杯历史上的首场淘汰赛胜利，也成为了唯一杀进8强的东南亚队伍。

继打进世青赛、获得2018年U23亚洲杯亚军、雅加达亚运会杀进4强、称霸铃木杯东南亚赛之后，越南足球再次令球迷刮目相看。

朴恒绪复制师傅希丁克神话

这支曾经的亚洲鱼腩队在短短一年半时间内实现脱胎换骨，成为亚洲足坛不可忽视的新势力，都离不开一个名叫朴恒绪的韩国男人。

《首尔体育》不吝笔墨大加称赞朴恒绪创造了“希丁克式”神话，已经成为了越南的国家英雄。

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荷兰名帅希丁克2002年曾率领韩国杀进4强，朴恒绪当时曾在其手下担任助教，但随后执教时间都是默默无闻。

改革让越南强势崛起

不过，是金子终究会发光。一年前，已经继承希丁克老帅衣钵的朴恒绪初到越南的时候，越南足球正处在历史低谷，连年无缘大赛摧毁了越南足球的发展与士气。

面对如此严峻的局势，朴恒绪上任之初便开启了改革之路。由于朴恒绪身兼越南U23主帅，这也方便了朴恒绪从青训球员中寻找新鲜血液，振兴越南足球。

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上任的头半年朴恒绪没有回家，他的专注也收到了回报。2018年初的U23亚洲杯，没有人看好越南队，但这支过去两届赛事都未小组出线的鱼腩之师让人眼前一亮，一路过关斩将杀进了决赛，最终才以1比2惜败于亚洲强旅乌兹别克。

不仅如此，越南在2018年亚运会小组赛面对亚洲顶级球队日本时毫不畏惧，更以1比0战胜日本摘下小组头名；随后在淘汰赛越南更力克巴林与叙利亚，一直进入亚运会4强才不敌韩国。

两国关系因他变得密切不仅如此，越南在铃木杯决赛战胜大马夺冠，时隔10年再称霸东南亚，越南连续16场国际A级赛事不败的纪录，还超越法国主帅德尚斯，朴恒绪成为了越南的民族英雄。

韩国总统文在寅便曾亲自发推祝贺朴恒绪的成就，越南总理阮春福也向朴恒绪颁发了友好勋章，越来越多的越南人对韩国的印象也有了改观，并选择去韩国旅游，朴恒绪因此成为了越南的韩国名片。



越南足球近年来的成功，都离不开一个韩国男人——朴恒绪。（图：法新社）

终结5283天淘汰赛不胜魔咒

中国闯8强硬碰伊朗

另一支东南亚球队泰国，却在亚洲杯另一场16强赛中以1比2不敌中国，也让中国完成了“保八争四”的目标。

其实，中国在此役胜得不易，泰国在第30分钟就靠素巴猜打破僵局，中国一直要战至第67分钟才凭藉肖智的进球扳平比分，3分钟后郜林造点主罚得手，中国才2比1逆转胜出。

这场胜利对中国足球队来说意义重大，因为这是中国各级别男子足球队自2004年亚洲杯之后，15年来第一次在洲际大赛的淘汰赛赢球，终结了5283天在大赛淘汰赛不赢球的魔咒。

中国将在8强赛迎战亚洲劲旅伊朗，后者是以2比0轻取阿曼晋级。



