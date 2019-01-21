勿让家独自在在外大小便‧太平兽医局：捉了不还饲主 基于太平已被列为狂犬症区，养狗者若要让家犬到屋外大小解，必须由主人牵著，否则一旦被捕，便不会再归还给狗主。

饲主们纷纷把家犬带到善邻花园篮球场接种疫苗。右四起是廖泰义及后廊村长林盛华。（图：星洲日报）

（霹雳‧太平20日讯）基于太平已被列为狂犬症区，养狗者若要让家犬到屋外大小解，必须由主人牵著，否则一旦被捕，便不会再归还给狗主。

广告

太平兽医局局长尤丝指出，若狗主擅自把家犬放到屋外，遇上捕狗队捕捉野狗抽取样本，即使是家犬拥有狗牌，也会被捉而不会归还狗主。

“若狗主要让家犬到外大小解，必须在一旁牵著家犬，否则家犬同样会被捕捉。”

盼民众与兽医局合作

尤丝今日在善邻花园篮球场出席集中家犬接种疫苗时说，兽医局人员曾在晚上捕捉野狗时碰到类似事件，因此提醒养狗者必须提高警惕。

她表示，如果家犬在外游荡，捕狗队不知道这些狗是否是家犬，也不知狗主是谁，因此会一律把在外的狗都捉了。

“我们希望民众与兽医局合作，不要把流浪狗收藏起来，相反的如果是爱狗，应该把它们带来接种疫苗，避免疫情进一步扩散。”

广告

今后廊新村篮球场种疫苗

在太平爆发狂犬症并于本月14日被列为疫区后，兽医局已为多达1058只家犬接种疫苗。

保阁亚三区州议员廖泰义说，根据太平兽医局获得的资讯显示，该局在截至本月18日为止已为818只家犬接种疫苗，包括上门注射及养狗者把狗带到兽医局接种疫苗。

他指出，昨午在保阁亚三州议员服务中心主办的集中家犬接种疫苗活动中，共有190只家犬注射了疫苗，而沿户注射的则有50只。

广告

他表示，明日将会在后廊新村篮球场主办家犬集中接种疫苗活动，希望附近一带的养狗者都把狗只带来注射，以策安全。

另外，兽医局已在疫区内抽取了85个样本，除了之前的4个样本呈阳性，过后抽取的样本皆呈阴性。

廖泰义：吁民众续提高警惕

廖泰义披露，去年12月杪斯里古打花园有2名居民遭家犬咬伤，该家犬过后证实感染狂犬症，幸好2名居民无恙。

他说，接着兽医局在太平一带进行抽样调查，并在30个样本中发现有3个呈阳性，因此把太平及武吉干当宪报为疫区。所幸兽医局过后所抽取的样本都呈阴性反应。

他说，前天兽医局共抽取了15个样本，报告在昨日出炉，也显示没有新的案例。无论如何，他呼吁民众仍需提高警惕，并把家犬带到兽医局接种疫苗，以防万一。

霍伟杰：预防胜于治疗

家居金山花园的霍伟杰今日把2只小狗带到善邻花园篮球场接种疫苗时说，虽然小狗都关在家中，没有与其他狗只接触，但为了安全起见，还是让狗儿注射疫苗。

他指出，由于疫区是在太平，因此也有些担心，毕竟预防胜于治疗。

周汉忠：避免狗狗受感染

家居新板的周汉忠也把饲养了7年的黄金猎犬带来接种疫苗。

他表示，由于武吉干当也是疫区，为了避免狗只受到感染，因此让家犬注射疫苗。

陈瑞玲：为4小狗种疫苗

家居善邻花园的陈瑞玲则一口气带来了4只小狗，让兽医局人员接种疫苗。

她表示，虽然狂犬症没有进一步扩散的迹象，但由于狂犬症非同小可，因此防范还是有必要的。