纽约壁球公开赛·刘薇雯茜娃止步次圈·妮柯尔孤身闯16强 35岁的大马的8届世界冠军妮柯尔星期日在纽约壁球公开赛以直落3局11比9、11比7、13比11力挫埃及选手罗万，成功打入16强。

（纽约21日综合电）35岁的大马的8届世界冠军妮柯尔星期日在纽约壁球公开赛以直落3局11比9、11比7、13比11力挫埃及选手罗万，成功打入16强。

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曾在2014年夺得纽约公开赛冠军的11号种子妮柯尔，接下来将与纽西兰4号种子乔尔丽．金争夺8强席位。

妮柯尔说：“我之前不曾和罗万交手，也没有真正看过她的比赛，但我知道她是世青冠军，而且她是一名战士，她真的非常勇敢，只有18岁了，正是我开始参加巡回赛的年纪。”

“在纽约大中央总站比赛，而且男女平等奖金，这真是令人兴奋的赛事，我们真的很高兴来到这里比赛。”

不过，另两名大马女将刘薇雯与茜娃桑嘉莉都已在次圈各自不敌埃及6号种子诺兰和15号种子莎尔玛哈妮，未能跟随妮柯尔晋级。另外，大马男将伍恩佑也已在次圈出局。