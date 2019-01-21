保鲁斯认等级比国羽男双高·“马古斯凯文是特殊的一对” 大马国家羽球队男双此番在大马大师赛战绩出色，令大马国羽男双主教练保鲁斯喜上眉梢，但仍指出表现仍有进步空间，而他赞扬于昨日夺下男双桂冠的印尼世界第一马古斯与凯文桑加亚为“特殊”的一对，则成为媒体追问课题。

（吉隆坡21日讯）大马国家羽球队男双此番在大马大师赛战绩出色，令大马国羽男双主教练保鲁斯喜上眉梢，但仍指出表现仍有进步空间，而他赞扬于昨日夺下男双桂冠的印尼世界第一马古斯与凯文桑加亚为“特殊”的一对，则成为媒体追问课题。

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欣喜国羽男双战绩标青

虽然临时递补参赛的国羽小将万纬聪与陈堂杰出师不利，兵败入选赛，不过2支重点培养的组合王耀新与张御宇和谢定峰与苏伟译皆表现优异。前者分别于首圈和复赛连挫台湾8号种子廖敏峻与苏敬恒和日本世界第3组合嘉村建士与园田启悟，后者更是从首圈至复赛连续打败英格兰奥运铜牌组合伊利斯与兰格利奇、印尼世界第7兼卫冕冠军法加与莫哈末莱恩和丹麦世界第6组合阿斯特鲁普与拉斯姆申。

王耀新与张御宇和谢定峰与苏伟译会师半决赛，联同自由人“双蔚组合”陈蔚升围剿马古斯与凯文桑加亚。只不过，马古斯与凯文桑加亚仍突破重围，在决赛中以21比15、21比16击退在半决赛赢下大马内战的王耀新与张御宇夺冠。

国羽思路落球点战术待进步

保鲁斯昨日赛后受访时点评道，“今日（昨日）决赛对手马古斯与凯文桑加亚等级不一样，是“特殊”的一对，相比之下王耀新与张御宇合在关键分、思路、落球点、比赛战术等方面皆有进步空间。”

询及何谓“特殊”，保鲁斯指出，“马古斯与凯文桑加亚打法机智灵便，且心理素质强大，这在他们在比赛中自信十足便可见一斑。”

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对于现今的国羽男双组合能否“特殊”，保鲁斯表示，他将令国羽男双潜力引发至极限，但不是每个人具有这项“性格”，且需要费时激发出来。