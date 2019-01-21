印尼羽球超级500赛·桃田欲反弹一洗颓势·国羽迎新年次波考验 大马大师赛激情落幕，印尼羽球超级500赛（印尼大师赛）本周二接力上演，在大马赛夺冠的韩国男单孙完虎、泰国女单拉查诺、印尼男双马古斯与凯文桑加亚、日本女双福岛由纪与广田彩花及混双渡边勇大与东野有纱将力争新赛季次冠，而在本土取得不俗成绩的大马羽球队，迎来另一次考验，小将们能再有神勇发挥？

（雅加达21日讯）大马大师赛激情落幕，印尼羽球超级500赛（印尼大师赛）本周二接力上演，在大马赛夺冠的韩国男单孙完虎、泰国女单拉查诺、印尼男双马古斯与凯文桑加亚、日本女双福岛由纪与广田彩花及混双渡边勇大与东野有纱将力争新赛季次冠，而在本土取得不俗成绩的大马羽球队，迎来另一次考验，小将们能再有神勇发挥？

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日本男单世界第一的桃田贤斗在大马赛遭遇滑铁卢，在首圈就被自己的队友西本拳太淘汰出局，转战印尼大师赛，必须要以好成绩一吐闷气。位列头号种子的他，从首圈开始，将迎来丹麦悍将奥根森、印尼“拚命三郎”安东尼或中国“超级丹”林丹、大马赛亚军谌龙或丹麦前世界冠军安赛龙的连番挑战，决赛对手则有可能是下半区的孙完虎、台湾的周天成和中国2号种子石宇奇。

刘国伦因伤退赛

在大马赛勇闯半决赛后却遗憾退赛的大马男单自由人刘国伦，因左脚板伤势未能及时痊愈，只好无奈弃战印尼赛。

大马国家羽球队男单新星李梓嘉将联同前队友伊斯干达和另一自由人张崴烽在周二掀战的入选赛开始打起。

大马女单天才吴堇溦在首圈将再战中国6号种子何冰娇，她刚刚在大马赛复赛以直落两局战胜对手，这次有望拿下3连胜；另一国羽女单谢抒芽签运不佳，在首圈就得挑战大马赛冠军拉查诺。

台湾世界一姐戴资颖缺战印尼赛，拉查诺和印度的辛胡、日本头号种子奥原希望、西班牙奥运军马琳等人均是夺冠大热门。

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马男双恶战连连

在大马赛携手闯入半决赛的3支大马男双，在印尼大师赛迎来恶战，王耀新与张御宇首圈将对阵中国男双组合何济庭与谭强，若晋级次圈将硬撼中国2号种子兼世界冠军“双塔组合”李俊慧与刘雨辰；谢定峰与苏伟译将硬碰印尼8号种子兼2届前世界冠军组合莫哈末哈山与亨德拉。若2组男双皆顺利挺进，将于复赛再度上演大马内战。

自由人“双蔚组合”吴蔚升与陈蔚强将在首圈出战日本3号种子嘉村健士与园田启悟。

其他参赛的大马球员还有混双自由人“顺莹组合”陈炳顺与吴柳莹、国羽的吴顺发与赖洁敏、陈健铭与赖沛君、女双邹美君与李明晏及“双雯组合”许嘉雯与叶铮雯。