700灯笼挂满戏院街吉利街‧八角楼年货嘉年华亮灯 “怡保八角楼新春年货嘉年华”昨晚举行亮灯仪式，宣告嘉年华正式开始，700个红灯笼挂满八角楼旁的戏院街和吉利街，映照着底下40个年货摊位，走在其间红光辉映，让人有种感觉：新年真的要到了！

怡保八角楼新春年货嘉年华昨晚首日进行，迎来许多民众前来提早置办年货。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保20日讯）“怡保八角楼新春年货嘉年华”昨晚举行亮灯仪式，宣告嘉年华正式开始，700个红灯笼挂满八角楼旁的戏院街和吉利街，映照着底下40个年货摊位，走在其间红光辉映，让人有种感觉：新年真的要到了！

广告

刘瑞裕：盼成必走必看之处

霹雳中华总商会总会长拿督刘瑞裕在亮灯仪式上致词时指出，举办该嘉年华的目标是希望从当天开始，八角楼周遭的这2条街道将会成为又旺又多游客的旅游景点，并且和各别两头的怡保新街场夜市（GerbangMalam）及糖水街相接连，成为怡保新的旅游区。

他也希望嘉年华成为怡保的一个标志性活动，是外地及本地旅客必走必看之处。

他表示，霹中总很开心能获得霹雳州政府及怡保市政厅的大力支持，也感谢国州议员倪可敏、黄家和、杨祖强和陈家兴提供协助，市议员黄家杰、市政厅秘书莫哈末扎冠和市政厅官员给予的帮忙和意见，以及筹委们的奉献，让嘉年华得以顺利举行。

摆卖16天至2月3日

该嘉年华是由霹雳州政府举办，霹雳中华总商会承办，怡保东区国会议员黄家和办公室和怡保市政厅协办，将从1月19日开始进行至2月3日共16天，参与摊位包括年货如年花、年饼，本地特产如白咖啡、柚子，服饰摊位、文化摊位及照相亭等。

广告

许多民众在昨晚嘉年华甫开始就前来逛摊位凑热闹，许多人还遇上熟人凑巧一同来办年货，打招呼声不断，也属于新年前夕的另一种相遇相聚！

出席亮灯仪式嘉宾包括怡保市政厅秘书莫哈末扎冠、城市卫生组主任莫哈末阿利亚斯、执照和执法组主任阿末再雅迪、怡保市议员黄家杰、黄汉龙、吴国锋、陈慧沁、林美缃、陈日兴；工委会主席兼霹中总总财政陈环球、工委会副主席兼霹中总会务顾问黄永华、霹中总会务顾问陈章成、总秘书刘宏杰、副总秘书郭水仙、副福利主任温观育、中央理事梁志宗、王联发、詹荣耀、张志聪、魏莹莹、林钰和、中央理事兼霹中总青商团副团长陈建伟；筹委会委员张文玉。

黄家杰：希盟首办新春庆典

怡保市议员代表黄家杰表示，这是自509希盟执政霹雳州后首次在怡保举办的农历新年庆典，他相信未来新政府将继续支持华人文化活动，将霹雳州和怡保的旅游推向高峰。

广告

他表示，八角楼作为怡保的一个标志性建筑，他希望未来自己能协助怡保市政厅发展八角楼周遭一带，让该区旺起来。

他也赞扬怡保市政厅在此次活动筹备工作中所给予的合作。