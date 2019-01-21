大马羽球超级500赛·众国羽表现出彩·综翰：相信未来会更好 大马羽球队在2019年第一个于自家门口举行的大马羽球超级500赛交出不俗成绩单，国家队男双王耀新与张御宇勇闯决赛，女单吴堇溦和另一男双谢定峰与苏伟译晋级半决赛，男单李梓嘉和混双吴顺发与赖洁敏也报到8强。对此，大马羽总教练总监黄综翰赞赏国羽年轻球员的出色表现，但他同时也指出，国羽无论是球员还是教练团，都必须继续努力求进步。

王耀新（左）与张御宇战至决赛才落败，两人显示了拥有挑战世界列强的本钱。

（吉隆坡21日讯）大马羽球队在2019年第一个于自家门口举行的大马羽球超级500赛交出不俗成绩单，国家队男双王耀新与张御宇勇闯决赛，女单吴堇溦和另一男双谢定峰与苏伟译晋级半决赛，男单李梓嘉和混双吴顺发与赖洁敏也报到8强。对此，大马羽总教练总监黄综翰赞赏国羽年轻球员的出色表现，但他同时也指出，国羽无论是球员还是教练团，都必须继续努力求进步。

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在大马大师赛曲终人散后，综翰对媒体总结了国羽球员的表示：“我们在大马赛取得非常鼓舞人心的成绩，不过，我们未来还有很多工作要努力。我希望大家都能专注训练，我相信国羽在未来会有更稳定的成绩。”

男双勇于挑战高水平对手

综翰随后逐一点评各单项球员的表现，对于成绩最出色的男双耀新与御宇及定峰与伟译携手晋级半决赛，让大马提早确保一席决赛席位，他表示：“他们都有爆冷击败种子组合（包括日本2号种子嘉村健士与园田启悟和丹麦4号种子阿斯特鲁普与拉斯姆申）的表现，他们比赛中运用了正确的战术，打得很有进攻性，也很勇于挑战高水平的对手。”

“要有稳定的表现和赢下对手，以上都最基本的条件，我看到男双球员在本次赛事都做到了这点，我们希望他们能够持续有此表现。”

“我在赛前就一直提醒球员抱着不惧怕对手的心态上阵，这也是最基本的心态，一旦球员已把此心态成为最自然的比赛状态，我就不需要再提醒他们。”

堇溦还有很大进步空间

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19岁女单天才吴堇溦连克日本3号种子山口茜和中国5号种子何冰娇一路杀入半决赛才不敌最终夺冠的泰国6号种子拉查诺，综翰认为堇溦极具天赋，目前还有很大的进步空间：“堇溦正走在正确的道路上，她还要在技术和很多方面要继续进步，我们也会在训练和比赛中协助她进步。”



19岁吴堇溦连挫山口茜、何冰娇等强敌勇闯4强，绝对是国羽在本届赛事最亮眼的球员之一。

梓嘉需多与高手对决

21岁的男单新星李梓嘉亦打败了世界排名第9的日本次号男单西本拳太报到8强，综翰表示：“梓嘉取得了很大的进步，他打败了高排名的选手，展现了他的潜能，只是他还一样需要在各方面提升水平。”

“我们可以看到高手在面对不同战术时，不能轻易跟着对手的节奏走。当然，梓嘉才刚刚踏入能与高手对抗的阶段，经验不足，还未有足够应付这对情况的手段，因此表现有点急躁。他接下来如面对更多这种高强度对抗，应该表现会更冷静和稳定。”

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国羽混双需对自己有信心

对于国羽混双，综翰表示，而两支资深组合吴顺发与赖洁敏、陈健铭与赖沛君表现不错，小将陈堂杰与白燕微表现不稳定很正常。

他说：“顺发与洁敏在8强不敌前国家队队友陈炳顺与吴柳莹，我认为他们仍对身份转换有点不适应，他们经验还是有点不足，他们在心态上必须改变，但从比赛表现上来看，我认为他们有能力挑战高心平的组合。他们必须对自己更有信心。”

“健铭与沛君首圈不敌英格兰4号种子克里斯安库与加布里尔安库，他们有展现战斗精神，但我认为他们应该要表现得更好，接下来要更努力。”

综翰接下来会随国羽大军一起飞赴雅加达，在现场协助球员们征战印尼超级500赛。

