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大马羽球超级500赛·众国羽表现出彩·综翰：相信未来会更好

2019-01-21 17:00

大马羽球超级500赛·众国羽表现出彩·综翰：相信未来会更好

大马羽球队在2019年第一个于自家门口举行的大马羽球超级500赛交出不俗成绩单，国家队男双王耀新与张御宇勇闯决赛，女单吴堇溦和另一男双谢定峰与苏伟译晋级半决赛，男单李梓嘉和混双吴顺发与赖洁敏也报到8强。对此，大马羽总教练总监黄综翰赞赏国羽年轻球员的出色表现，但他同时也指出，国羽无论是球员还是教练团，都必须继续努力求进步。
王耀新（左）与张御宇战至决赛才落败，两人显示了拥有挑战世界列强的本钱。

（吉隆坡21日讯）大马羽球队在2019年第一个于自家门口举行的大马羽球超级500赛交出不俗成绩单，国家队男双王耀新与张御宇勇闯决赛，女单吴堇溦和另一男双谢定峰与苏伟译晋级半决赛，男单李梓嘉和混双吴顺发与赖洁敏也报到8强。对此，大马羽总教练总监黄综翰赞赏国羽年轻球员的出色表现，但他同时也指出，国羽无论是球员还是教练团，都必须继续努力求进步。

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在大马大师赛曲终人散后，综翰对媒体总结了国羽球员的表示：“我们在大马赛取得非常鼓舞人心的成绩，不过，我们未来还有很多工作要努力。我希望大家都能专注训练，我相信国羽在未来会有更稳定的成绩。”

男双勇于挑战高水平对手

综翰随后逐一点评各单项球员的表现，对于成绩最出色的男双耀新与御宇及定峰与伟译携手晋级半决赛，让大马提早确保一席决赛席位，他表示：“他们都有爆冷击败种子组合（包括日本2号种子嘉村健士与园田启悟和丹麦4号种子阿斯特鲁普与拉斯姆申）的表现，他们比赛中运用了正确的战术，打得很有进攻性，也很勇于挑战高水平的对手。”

“要有稳定的表现和赢下对手，以上都最基本的条件，我看到男双球员在本次赛事都做到了这点，我们希望他们能够持续有此表现。”

“我在赛前就一直提醒球员抱着不惧怕对手的心态上阵，这也是最基本的心态，一旦球员已把此心态成为最自然的比赛状态，我就不需要再提醒他们。”

堇溦还有很大进步空间

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19岁女单天才吴堇溦连克日本3号种子山口茜和中国5号种子何冰娇一路杀入半决赛才不敌最终夺冠的泰国6号种子拉查诺，综翰认为堇溦极具天赋，目前还有很大的进步空间：“堇溦正走在正确的道路上，她还要在技术和很多方面要继续进步，我们也会在训练和比赛中协助她进步。”
 

19岁吴堇溦连挫山口茜、何冰娇等强敌勇闯4强，绝对是国羽在本届赛事最亮眼的球员之一。

梓嘉需多与高手对决

21岁的男单新星李梓嘉亦打败了世界排名第9的日本次号男单西本拳太报到8强，综翰表示：“梓嘉取得了很大的进步，他打败了高排名的选手，展现了他的潜能，只是他还一样需要在各方面提升水平。”

“我们可以看到高手在面对不同战术时，不能轻易跟着对手的节奏走。当然，梓嘉才刚刚踏入能与高手对抗的阶段，经验不足，还未有足够应付这对情况的手段，因此表现有点急躁。他接下来如面对更多这种高强度对抗，应该表现会更冷静和稳定。”

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国羽混双需对自己有信心

对于国羽混双，综翰表示，而两支资深组合吴顺发与赖洁敏、陈健铭与赖沛君表现不错，小将陈堂杰与白燕微表现不稳定很正常。

他说：“顺发与洁敏在8强不敌前国家队队友陈炳顺与吴柳莹，我认为他们仍对身份转换有点不适应，他们经验还是有点不足，他们在心态上必须改变，但从比赛表现上来看，我认为他们有能力挑战高心平的组合。他们必须对自己更有信心。”

“健铭与沛君首圈不敌英格兰4号种子克里斯安库与加布里尔安库，他们有展现战斗精神，但我认为他们应该要表现得更好，接下来要更努力。”

综翰接下来会随国羽大军一起飞赴雅加达，在现场协助球员们征战印尼超级500赛。
 

大马羽总教练总监黄综翰对国羽在本次大马大师赛的成绩不感到自满，他希望小将们继续努力提升水平，以在未来的比赛继继续有稳定的表现。

 

文章来源：
星洲日报／体育·报道：苏欣薇·2019.01.21

 
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