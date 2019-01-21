征文赠屋另类‘吸金’法 另类的“吸金大法”！

另类的“吸金大法”！

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加拿大亚伯达省密拉维尔的一名女屋主艾拉瓦格纳卖屋不成，于是举办需付报名费的征文比赛，只要能以350字的短文打动她，就有机会得到她名下价值170万加币（527万令吉）的住宅，而她可借着收取报名费回本。

艾拉在1月举办“写信赢房子”征文活动，奖品就是面积5000平方尺、有琴房还带酒窖的房子。

参加征文的人只需缴交25加币（77令吉）报名费，同时附上一封限于350字的信件或短文，述说自己应该赢得房子的原因就行。

艾拉希望吸引6万人以上报名参赛。如果报名费收入没达到170万加元，或有人出了高价买下这栋房子，报名费会在扣除邮资和银行手续费用后退回。

过去担任翻译员和图书馆管理员的艾拉告诉加拿大广播公司（CBC），目前房市冷淡，这么做主意不错，既能拿回自己的投资，还能影响某个人的人生。

比赛没国籍限制，参赛者必须18岁或以上，最感人肺腑的故事将进入复赛，放上社媒供大众选出500篇最动人故事，再由独立小组选出最后赢家。