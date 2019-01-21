驾临怡旧街场为古蹟艺廊开幕‧霹雳苏丹参观何人可 代国家元首兼霹雳州苏丹纳兹林沙殿下今日驾临怡保旧街场，除了为古迹艺术廊（22HaleStreet Heritage Gallery）主持开幕，殿下还坐上轻便高尔夫球车绕旧街场一圈，路途下车参观何人可博物馆及TheHappy8哈比艺宿，还亲自步行一段路徜徉在旧街场的古色古香的街道上，聆听导游讲解怡保旧街场的故事，看到追拍的摄影记者还对镜头亲切挥手打招呼，展现亲民一面！

纳兹林沙殿下和端姑莎拉参观何人可博物馆。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保20日讯）代国家元首兼霹雳州苏丹纳兹林沙殿下今日驾临怡保旧街场，除了为古迹艺术廊（22HaleStreet Heritage Gallery）主持开幕，殿下还坐上轻便高尔夫球车绕旧街场一圈，路途下车参观何人可博物馆及TheHappy8哈比艺宿，还亲自步行一段路徜徉在旧街场的古色古香的街道上，聆听导游讲解怡保旧街场的故事，看到追拍的摄影记者还对镜头亲切挥手打招呼，展现亲民一面！

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纳兹林沙殿下是和苏丹后端姑莎拉一同出席开幕仪式；早上约11时，殿下和端姑莎拉驾临现场，在观赏了歌舞表演及为古迹艺术廊主持开幕仪式后，殿下乘上高尔夫球车，首站抵达何人可博物馆参观，聆听导览员解说。

殿下和端姑莎拉随后步出博物馆，在烈日下步行一段路走到第二站哈比艺宿参观，之后乘坐高尔夫球车回到古迹艺术廊，在导览员陪同下游览和参观艺术廊内部。

殿下深受人民爱戴，许多嘉宾和公众看到殿下时，纷纷举起手机拍照；殿下及端姑莎拉步入会场时，也微笑颔首和众人打招呼。

活动迎来社会名流、商界人士、政治人物等出席，现场衣香鬓影；出席嘉宾包括霹雳州王室宰相丹斯里莫哈末查希迪及夫人潘斯里拉茜雅、霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙及夫人拿汀斯里诺米、霹雳州秘书再纳阿兹曼及夫人莎比莉娜、霹雳州行政议员陈家兴、杨祖强、李存孝、黄渼沄、丹斯里李爱贤和古迹艺术廊创办人潘斯里林薇芬夫妇、霹雳旅游机构首席执行员祖莱达。

配合古迹艺术廊开幕，锡米街也从昨日开始至今日举行异同创艺霹雳活动，有街头表演、文化舞蹈及手创市集。

古迹艺术廊内古色古香，图为纳兹林沙殿下聆听导览员讲解。（图：星洲日报）

林薇芬：古迹艺廊建筑历史119年

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林薇芬表示，她在怡保住了38年，一直以来，大家忽略了怡保的古迹建筑物，经历过岁月风霜的旧建筑物被拆毁，以新建筑物取代。

她说，6年前，当她拥有了敦善班丹22及24号店铺后，她没有想到要修复一座旧建筑物是如此挑战；当时许多看到老建筑价值的人开始为怡保旧街场带来改变，她也被卷入其中。

她披露，在建筑师协助下，该店铺展开了修复工程，前后用了3年半，因为他们希望尽可能地保存老建筑的灵魂，对老建筑做最小的改变，以对当初建筑的工匠和曾在里面居住的居民致敬；此外，该艺术廊也向她的已故家翁丹斯里李莱生致敬，纪念他的远见、智慧和慷慨。

她表示，古迹艺术廊的建筑物已经有119年历史，如今，艺术廊将会成为公众学习、聚集和享用美食的社区场所。

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法依沙：随乘随下巴士将推出

阿末法依沙披露，若无意外，“随乘随下”双层观光巴士服务将会在今年首季于怡保市推出。

他说，州政府也正致力于提升怡保旅客资讯中心（ITIC），提升旅客的舒适度；几个地点的照明和装饰设施也将会进行提升工作，增加怡保市的美感。

他指出，古迹艺术廊的命名是采用之前的街名，当时是纪念英国一名征税司A Hale，它的成立值得赞扬，除了能向年轻人推广历史，也能让游客得以沉浸在霹雳州历史的独特元素中，协助州内旅游业发展。

他说，在18和19世纪，近打谷是世界锡米主要出产地，当时锡矿业被义兴和海山两个华人帮派垄断；这两个帮派之间的纷争延烧至当时的马来大臣，英国人被邀请协助解决问题，最终霹雳州成为又一个英国统治的州属。

“若这两个帮派的纷争当时可以获得解决，英国不必受邀加入导致我们几乎失去一切，历史肯定会改变；这段历史也教训我们对财物的贪婪将会带来损失，两个帮派的故事也教导我们对所拥有的东西要珍惜，不要妒忌他人所有的。”

他也呼吁各界一同照顾旅游区的清洁，同时地方政府也被要求加倍努力照顾卫生。

另外，针对戒烟行动，他表示在来临的1月26日，大马杯足球赛队伍将会推介印有戒烟（QuitSmoking）标志的新球衣，使霹雳州足球队在推广戒烟运动方面领先其他队伍。

他分享本身戒烟经历时笑说，戒烟的确很辛苦，而且情绪化情形很严重，只要问身边人就知道了；他的太太还会嘱咐官员记得确保他有贴上戒烟贴。