沈桂贤：涉及层面复杂 . 如何禁烟周内决定 （古晋21日讯）砂拉越的食肆今日起全面禁烟，砂拉越政府的立场究竟如何？砂地方政府及房屋部长拿督沈桂贤透露，须待来临的砂内阁会议作出讨论后，才能有定案。

随着砂卫生局从昨日起在全砂落实食肆全面禁烟，古晋咖啡酒餐商公会秘书詹和爱在咖啡店的显眼处张贴禁烟告示牌，跟随该局的指示。

（古晋21日讯）砂拉越的食肆今日起全面禁烟，砂拉越政府的立场究竟如何？砂地方政府及房屋部长拿督沈桂贤透露，须待来临的砂内阁会议作出讨论后，才能有定案。

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他重申，砂拉越政府没有反对全面禁烟令，否则北市市政局在2年前落实的禁烟政策早已被砂拉越政府阻止。无论如何，由于全面禁烟令涉及层面有些复杂，必须等待砂内阁会议提出讨论后才能有更明确的方向。

他今日受访时强调，砂政府在正式落实此禁令之前，必须作出各方面的考量，包括如何有效执行、是否与联邦政府共同执行等。他预计，砂内阁会议将在本周内召开，届时会讨论禁烟议题，并相信会有一个定案。

“现在内阁会议尚未召开，我也不能发表太多，否则此课题容易被有心人炒作。不过，可以肯定的是，砂拉越政府绝对支持禁烟举措，只是要如何有效执行，则有待内阁议会后才有更明确的方向。”

（新闻来源：砂拉越星洲日报）