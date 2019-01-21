砂去年31起投报 . 假福利官诈财39万 砂商业罪案调查组主任慕斯达法警监今日在文告中表示，去年共接获31宗投报，被骗金额达39万令吉。

（古晋21日讯）诈骗案层出不穷，其中较为人知的不外乎是福利援助金骗局（Kes Penipuan Bantuan Kebajikan），即老千假冒福利官向受害者以申请援助金为饵，再用手段骗走受害者财物，而砂商业罪案调查组今年首20天里，就接获了2宗的投报，被骗金额达2万3180令吉。

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砂商业罪案调查组主任慕斯达法警监今日在文告中表示，去年共接获31宗投报，被骗金额达39万令吉。

他说，福利援助金骗案一般都有至少3人共犯，冒充福利部职员或自称中间人，可协助受害者申请援助金。其中最新一宗骗案是昨日在木中发生，67岁伊班妇女被骗1万4000令吉棺材本。

慕斯达法指出，这些老千活动地点主要在郊区，目标受害者锁定老人、低收入一群或单身母亲，一般老千将借故搭讪受害者，再自称能够协助申请援助金，受害者信以为真跟随对方车辆前往福利部办理手续。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）