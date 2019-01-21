黄惠玲‧王十傻傻分不清 上两周，槟城日落洞阿末诺路一栋兴建中的葛丽丝园，因晚间进行灯光测试，巧妙地亮出一个“十”字，顿时引起巫裔非政府组织及当地巫青团的不满。

如果要你在“十”字中加笔划，那你会加成甚么字呢？或王？

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或土？或玉？或保留十？

不知道从甚么时候开始，我们周围的环境对“十”非常的敏感。

“十”从字面上看，其实不过是一个字，也可说是一个数量的代表。

“十”在商代的文字中是以一竖开始，后来才慢慢演变成今天的“十”的。

上两周，槟城日落洞阿末诺路一栋兴建中的葛丽丝园，因晚间进行灯光测试，巧妙地亮出一个“十”字，顿时引起巫裔非政府组织及当地巫青团的不满。

事件爆发后，发展商解释此事只属巧合，无关宗教。所谓的“十”字横的空间为空中花园，打直的空间则是逃生楼梯，两个空间同时开灯，才显现了“十”字。

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后来，为了平息这场风波，这个巧妙形成的“十”字，变成了“王”字，不得不佩服中文字的奥妙之处。

这本应是一件小事，但却挑起了一些人的种族宗教的敏感神经，而我却突然好怀念小时候，住在马来甘榜的时光。

那时候，大家不分肤色和语言，大伙儿玩着玻璃弹珠，追着小鸡到处乱跑，也因为那一段童年，让我觉得现在马来语掌握得不错，多少归功于那时候的马来玩伴。

大家一直都好奇和羡慕马来西亚这片国土，这多元文化多元种族却可以共存的国度，一些外国朋友甚至于都以为，马来西亚人等于马来人，都说著马来话，所以第一次见面时，他们都会入乡随俗的“Apa Khabar”问候马来西亚人。

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当然我们也不会排斥，欣然接受后，再向他们解释马来西亚人的语言和风俗习惯，这也是我们的乐趣。但不知道从甚么时候开始，宗教文化语言似乎紧绷了大家的敏感神经，异族共处会有所避忌，小小事件就挑起了大家的神经线。

那个下午，到一个咖啡店采访，店面是华人老板的，档口是马来小贩的，卖叻沙和沙爹，顾客群有华人、印度人、马来人，但大家都不避讳，喝着华人老板冲泡的饮料，吃著马来老板的叻沙，说著笑着享受着马来西亚美食，这应该才是真正的马来西亚文化。

听说马来西亚成了新马来西亚，但马来西亚人真的也成了新马来西亚人吗？口号似乎改变了，但思维是否也随之改变了呢？

后来想起，每天听着清真寺的祈祷声，似乎也是一种习惯，甚至成了清晨的闹钟。偶然晚上清真寺传来宗教司的讲义，似乎也自然当成一个公开演讲会，大家也习惯了，怎么却对一个“十”字介意了呢？

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