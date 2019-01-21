3天文奇观组成罕见月全食．超级血狼月缘悭大马 由超级月亮、血月及满月所组成的超级血狼月，在大马时间周一早11时亮眼登场。但可惜本次奇观与亚洲缘悭一面，只能在北美洲、南美洲、欧洲和非洲部份地区可见，大马天文迷或只能透过脸书直播来欣赏。

合成图像显示了从葡萄牙观赏到不同时段的月全蚀。（图：法新社）

（华盛顿21日讯）由超级月亮、血月及满月所组成的超级血狼月，在大马时间周一早11时亮眼登场。但可惜本次奇观与亚洲缘悭一面，只能在北美洲、南美洲、欧洲和非洲部份地区可见，时间全长约62分钟；大马天文迷或只能透过脸书直播来欣赏。

广告

《卫报》报道，将于美东时间星期日晚间上演的罕见超级血狼月，是由3大天文现象：超级月亮、血月及满月所组成。超级月亮是指月球行经与地球最近的轨道段；血月是月全蚀期间，由于太阳光被地球大气散射，使得月球看起来变红色而得名；狼月则是北美洲原住民对整年首个满月的美称，据传说，那时的狼群会对着满月嚎叫。

美国太空总署（NASA）表示，此次月蚀于美东时间星期日晚9时36分开始，至周一凌晨2时48分结束。星期日晚上11时41分出现月全食，月亮将完全被地球阴影笼罩，呈现红色色调；月全蚀将持续到午夜12时43分。

下次须等到2022年

对北美洲而言，全美将都能够看到由这3项天文奇观所组成的超级血狼月，这也是3年来首次可见的月全蚀，下一次得等到2022年夏天。

对英国来说，这也是天文爱好者必须把握的宝贵机会。

英国广播公司（BBC）报道，权威研究院的格林威治天文学专家克尔斯表示，未来将进入不寻常的月蚀全面暗淡期，下一次能出现这么明显的天文奇观将不知是猴年马月了（估计是2029年）。格林威治皇家博物馆同系举办脸书直播活动，以便天文爱好者观赏。

广告

BBC也补充，日蚀直接观看对人眼造成危险，但月蚀光线较为黯淡，在没有透过特殊天文设备观看下比较安全。

2月19元宵有“超级月亮”

另外，中国科学院紫金山天文台星期日预告：在2019年，“超级月亮”将连续三次登上天幕，时间分别是1月21日、2月19日和3月21日。

尽管今次超级血狼月与亚洲无缘，但值得期待的是，在2月19日当天，恰逢元宵佳节，一轮大大的元宵明月升上天空，将为佳节倍增气氛。