黄启灏‧健身 可能我也开始跃身变成别人的贵人，在2018年最后一天让“金部长”登场后，他马上就在新的一年里告别了这个职称，升晋为金局长了。

可能我也开始跃身变成别人的贵人，在2018年最后一天让“金部长”登场后，他马上就在新的一年里告别了这个职称，升晋为金局长了。

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他迎来了2019年美好的开始，而我却还看着Facebook上朋友们层见叠出的新年愿望，在斟酌今年打算往哪方面继续自欺欺人下去。

好，那我也去健身。

虽然从来都没有把健身看得很重要，但是在韩国，大部份男性都服过兵役，受过军事训练而造就壮硕魁梧的体格。就算年过半百的大叔，肚腩的普遍指数都明显比马来西亚男人低。

比较之下，难免惭愧。

我不要六块腹肌，只要微凸的肚腩停止成长，只要手臂略为膨胀，只要仪容端庄，相信就会有人欣赏。可是说得轻松，就算是这简单的几点，执行起来却是压雪求油，煎水作冰。

首先，广告公司的存在主要服务大小企业，主要做他们不懂或不肯做的事情。所以他们准点下班，很多时候工作由我们夜勤代办。我算不错了，一个礼拜最起码打一次羽毛球。好些同事带好了运动要用的装备，却时常因为临时无法按时放工而取消健身计划。

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再来，有个练就一身熊腰虎背的老同学说，健身不过占了30%的努力而已。我们吃下甚么就会变成甚么，成功最关键的70%是饮食上的节制。

这就是死穴了。

韩国人本来就注重群体生活，还特别喜欢慰劳。因为毕竟不是本地人，还是寥寥无几的马来西亚代表，为了避免让人产生“马来西亚人都很孤僻都很排斥跟我们一齐吃饭”的观念，我依然需要在午饭时间跟大队一齐吃，培养同事间的感情。

更别忘了，韩国是原则上的肉食社会和米饭杀手。就算加班，最终吃进口的选择权是平摊的。除非偶尔脱队，否则几乎不可能点到我要的沙律、清汤。

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借口是人生的败笔。

既然70%的努力无法永远由自己掌控，那我先巩固其余30%的毅力再说。成功人士常说时间是可以安排出来的，那我决定改变生活规律。提早一个小时起床、出门，争取在公司边上的健身房最少锻炼40分钟，洗个痛快的热水澡，再精神充沛地上班。

午餐逃避不了和谐的社会责任，我就狠下心肠多吃，把自己撑足，晚上的那一顿就努力自行克制。

然后发现逻辑不对。比起按时运动、定量少吃，身体最无法配合的居然是7点钟起床！现在还是要命的零下寒冬，温暖的厚棉被不断诱使我继续围裹在里面。

我继续闭着眼睛但回想起那时候是怎么坚持呼唤宇宙，最终来到韩国的？

可是当时比较年轻，现在比较老，不一样。

那不过是三年多以前的事情，年龄没差多少啊！

可是槟城不冷，现在寒风刺骨，睡多一会吧。

恶魔般的借口不停首尾夹攻着我脆弱的意志。亏我还有脸说自己相信吸引力法则，连起床都成了挑战。

看我能不能坚持两周内每天7点起床，才好意思谈健身了。