黄敬明：当新年歌响起 当新年歌响起，便是到了岁末，准备迎接农历新年。轻快悦耳动听的新年歌，朗朗上口，听在耳里，乐在心里。

当新年歌响起，便是到了岁末，准备迎接农历新年。轻快悦耳动听的新年歌，朗朗上口，听在耳里，乐在心里。

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走入商场或超市，听到不间断播放的新年歌，心情甚是愉悦。深切地感受到新年脚步已逼近，却一时找不到迎接新年的心情。年关近了，感觉还有好多事情没忙好、未完成，时间却已流逝。

配合短暂的新年假期，原想带一家老小到他乡的高山度假，远离尘嚣，暂时放下一切，好好与家人相处，同欢共乐。没想新年期间又有要务在身，无法如愿。

忙忙碌碌为为一年，盼望在新年期间能够好好休息。很想放慢生活的脚步，却有忙不完的事务。朋友说，在经济低迷、市道不景的年头，有得忙是一件好事。总比无所事事、虚度时光来得好。

如今，家家户户张灯结彩，小镇商家纷纷在店前挂上红彤彤的灯笼。夜里亮起灯，新年气氛特别浓厚。

附近学校的狮队团员，每晚都在敲锣打鼓，勤奋练习。熟习的鼓声，也敲响了新年的气息，喜爱观看舞狮表演的小朋友，已迫不及待新年的到来。

距离新年仅剩半个月，同事们都期待领花红，盼望过个好年。小朋友添新衣、买新裤，象征送旧迎新之意。更希望孩子们健康长大，平安快乐。

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这时候，家家户户都忙着大扫除，把过去一年累积的杂物清理一番。有的重新粉刷、有的进行美化装修、有的添购家具，也有的开始忙于预定年菜、构思年菜或为开放门户做好准备，招待亲朋好友来拜年。

鞭炮不能明卖，但能暗买。只要有兴趣，通过手机在互联网上便能与业者联系，讲好价钱、约好地点交易。只要不被执法人员逮到，新年大放特放，又有谁管得着？

商场及廉价市场摆卖各种红彤彤的年饰、对联、吉祥贺语、年柑、蜜饯、腊味及各种应节的用品与食物，应有尽有、五花缤粉，让人看的眼花缭乱。

走入服装区，在轻快的歌声伴随下，一家大小忙于选购心仪合身的新装，试了一件又一件，选了又选，只希望能买到物美价廉最满意的那一件。

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这时候口里哼唱一句新年歌：“喜气洋洋，财源滚滚，家人安康，好运幸福跟着……”。

听新年歌，确实能让人们的心情变得特别好，特别愉快。若真能如年歌中所唱的好运连连、财源广进、平安幸福，该有多棒？当新年歌响起，你又想到什么？

（星洲日报．砂拉越．情怀大地．作者：黄敬明）