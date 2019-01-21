锺瑾桦28岁生日·粉丝买巴士广告送惊喜 锺瑾桦（Alvin）即将於本月23日迎来28岁生日，後援会粉丝提前於20日为他举办生日派对外，也特别准备生日应援，在吉隆坡一带买下印有他肖像的巴士广告祝他生日快乐。

锺瑾桦向新加坡剧组请假返马出席生日聚会，粉丝以他的名义捐款给Arthritis Foundation，他得知粉丝暖举後感动说道：“很开心看到大家这麽有爱心，也希望大家可以继续把爱和关怀散发出去。”

（吉隆坡21日讯）锺瑾桦（Alvin）即将於本月23日迎来28岁生日，後援会粉丝提前於20日为他举办生日派对外，也特别准备生日应援，在吉隆坡一带买下印有他肖像的巴士广告祝他生日快乐。锺瑾桦早前与印尼歌手DEA为Arthritis Foundation（强直性脊柱炎）机构所举办的公益活动站台，还合作设计T恤为该机构筹款。後援会粉丝特地募款以钟瑾桦名义捐款给Arthritis Foundation机构，让锺瑾桦得知粉丝的暖举後也感动不已。

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代言汽车获赠新车

目前正在新加坡与方展发丶陈凤玲丶向云等赶拍电视剧《我的左右邻居》的锺瑾桦，专程向剧组请假返马出席这场生日聚会。锺瑾桦代言的汽车品牌KIA也在当天送最新款的Optima型号车子给他当生日礼物。据悉，KIA负责人原先只表示车子只能让他试驾几天，没想到当天竟收到这份大礼，让他当场又惊又喜。锺瑾桦承诺接下来会尽力履行代言人的责任外，也会尽快推出全新中文单曲。《我的左右邻居》则预计於今年4月在新加坡电视台播出。

