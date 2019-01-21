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锺瑾桦28岁生日·粉丝买巴士广告送惊喜

2019-01-21 17:27

锺瑾桦28岁生日·粉丝买巴士广告送惊喜

锺瑾桦（Alvin）即将於本月23日迎来28岁生日，後援会粉丝提前於20日为他举办生日派对外，也特别准备生日应援，在吉隆坡一带买下印有他肖像的巴士广告祝他生日快乐。
锺瑾桦向新加坡剧组请假返马出席生日聚会，粉丝以他的名义捐款给Arthritis Foundation，他得知粉丝暖举後感动说道：“很开心看到大家这麽有爱心，也希望大家可以继续把爱和关怀散发出去。”

（吉隆坡21日讯）锺瑾桦（Alvin）即将於本月23日迎来28岁生日，後援会粉丝提前於20日为他举办生日派对外，也特别准备生日应援，在吉隆坡一带买下印有他肖像的巴士广告祝他生日快乐。锺瑾桦早前与印尼歌手DEA为Arthritis Foundation（强直性脊柱炎）机构所举办的公益活动站台，还合作设计T恤为该机构筹款。後援会粉丝特地募款以钟瑾桦名义捐款给Arthritis Foundation机构，让锺瑾桦得知粉丝的暖举後也感动不已。

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代言汽车获赠新车

目前正在新加坡与方展发丶陈凤玲丶向云等赶拍电视剧《我的左右邻居》的锺瑾桦，专程向剧组请假返马出席这场生日聚会。锺瑾桦代言的汽车品牌KIA也在当天送最新款的Optima型号车子给他当生日礼物。据悉，KIA负责人原先只表示车子只能让他试驾几天，没想到当天竟收到这份大礼，让他当场又惊又喜。锺瑾桦承诺接下来会尽力履行代言人的责任外，也会尽快推出全新中文单曲。《我的左右邻居》则预计於今年4月在新加坡电视台播出。
 

锺瑾桦後援会粉丝在吉隆坡一带买下印有他肖像的巴士广告祝他生日快乐，并於1月21日正式启动。

 

文章来源：
星洲日报·娱乐·2019.01.21

 
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