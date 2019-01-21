比基尼登山女坠谷44小时冻毙 一名台湾女登山客日前独攀中央山脉，在信义乡盆驹山附近坠20公尺山谷，消防局接获她的投报后马上救人，由于天气不好无发出动直升机，地面救援人员入山展开44个小时的搜寻后终在周一早上发现她已香消玉殒。

（图：网络照）

一名台湾女登山客日前独攀中央山脉，在信义乡盆驹山附近坠20公尺山谷，消防局接获她的投报后马上救人，由于天气不好无发出动直升机，地面救援人员入山展开44个小时的搜寻后终在周一早上发现她已香消玉殒。根据了解，现场海拔约1700公尺，星期日晚上最低温是2度。

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据报据，被网民喻为“比基尼登山客”的台湾女子吴季芸在11日从南投信义八通关上山，预计24日下山，日前打卫星电话求援，声称失足坠落山谷。

吴季芸每当攻顶后就会换上比基尼拍照。来自台北、36岁的吴季芸在脸书经营粉丝团《G哥比坚尼的高山足迹》，也有不少她穿着比基尼泳衣站在百岳顶峰上的登山照片，粉丝6000多人。她曾在受访中说，希望用比基尼美照，让更多人看到台湾山脉之美。网民得知她出事后都为她祈福。

救援人员周一早上9时多，抵达事发山区，但在中午12时10分，在吴女最后求救地点寻获她，已冻僵明显死亡。

台湾国家公园管理处副处长林文和表示，并无收到吴季芸登山计划的申请证明。