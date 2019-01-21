全家雇小偷狂扫奶粉·华裔男中国飞抵悉尼落网 澳洲悉尼一个经营书报店生意的华人家庭，涉嫌盗窃超市Coles及Woolies价值超100万澳元（295万令吉）的婴儿配方奶粉，然后出口海外。一名31岁男子涉案男子柯剑峰（Jian Feng Ke）上周六从中国入境悉尼机场，当场被捕。

（图：网络照）

澳洲悉尼一个经营书报店生意的华人家庭，涉嫌盗窃超市Coles及Woolies价值超100万澳元（295万令吉）的婴儿配方奶粉，然后出口海外。一名31岁男子涉案男子柯剑峰（Jian Feng Ke）上周六从中国入境悉尼机场，当场被捕。

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《每日邮报》报道，柯剑峰的家庭成员柯烈（Lie Ke）和柯传奇（WueqiKe）、29岁的妹妹小雨（Xiaoyu）之前已被起诉。

悉尼警方去年2月接到零售商举报奶粉及保健品失窃，随后成立抢劫案和重案小组（简称SFD）调查。同年8月，SFD突击卡林福德2幢房屋，查获4000多罐婴儿配方奶粉、维他命及麦卢卡蜂蜜，以及超过25万澳元（73万令吉）现金。

警方表示，以上赃物都是柯家雇用小偷从新州各地零售商盗窃而来。随后，一名48岁女子及一名35岁男子被控。去年年底，另一名53岁男子被捕，而柯剑峰的妹妹小雨今年年初被捕。目前，柯剑峰和小雨都在有条件下获得保释，下月5日在宝活地庭提堂。

这些奶粉在澳洲售价30澳元（88令吉），惟以80澳元（236令吉）在中国出售；麦卢卡蜂蜜也以高于原价的30%的价格转售中国顾客。

警方表示，柯剑峰一家人雇用10多名小偷，目标是悉尼及纽卡斯尔各大超市。柯烈在转售20罐奶粉时被捕，去年9月过堂时否则偷窃。