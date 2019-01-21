救6外交人员离开伊朗·《Argo》原形特工病逝 奥斯卡最佳电影《ARGO–救参任务》参考主角、中情局前特工门德斯星期日病逝，终年78岁。

（图：法新社）

奥斯卡最佳电影《ARGO–救参任务》参考主角、中情局前特工门德斯星期日病逝，终年78岁。

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1940年出生的门德斯，大学毕业后从事绘图员，之后加入中情局。入职25年来多次与好莱坞化妆师及魔术师合作，学习假扮不同身份，精进伪装技术。

他被派往不同国家，大部份时间在亚洲。1980年，他执行了著名的“加拿大逃亡”任务，成功将6名美国外交人员救离伊朗，故事后来被拍成电影。

伊朗1979年爆发伊斯兰革命，亲美的国王巴列维避逃美国，引来激进分子及宗教学生不满。他们之后占领美国驻伊朗大使馆，挟持66名美国人质444天，其中6名外交人员悄悄逃离，躲往加拿大大使官邸。门德斯借着拍摄一出名为《Argo》的科幻片作为掩眼法，历经百般惊险，终将6名“摄录队”成员带上飞往苏黎世的飞机。

门德斯退休后开设艺术工作室，撰写3本回忆录。

他去世前和警察妻子乔娜把合着《莫斯科法则：助美国打赢冷战的中情局秘密手法》，预定5月出版。