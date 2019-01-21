大宝森节前夕迎金银神辇 ‧ 槟万人街头掷椰 槟城大宝辇2支队伍出游，吸引成千上万名信徒和游客沿途参与，掷无数椰子还愿，也让路上飘送神料和椰子香。

信徒沿途掷椰子还愿。（图：星洲日报）

（槟城20日讯）槟城大宝辇2支队伍出游，吸引成千上万名信徒和游客沿途参与，掷无数椰子还愿，也让路上飘送神料和椰子香。

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金銮神辇于清晨6时1分从乔治市皇后街出发，银銮神辇则于早上7时30分出发，2支队伍皆途经牛干冬、海墘新路、头条路、柑仔园、西方路及植物园路，直到瀑布路兴都庙为止。

金銮神辇于下午2时抵达光大，路两旁聚集上万名信徒向姆鲁甘战神献供品祈福，信徒也在沿途掷椰子还愿，而这也意味着去除霉运及净化内心。

黄顺发一家掷椰祈福

黄顺发一家自10多年前开始在大宝森节掷椰祈福，每年掷椰1001个。

其妻周谢艾霖（58岁）说，他们坚持掷椰1001个，是因为该数字以001结尾，代表黄姓（OOI）。

她说，今年其丈夫出差，所以由她、2名女儿与朋友参与其盛。

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“我们一开始只是凑热闹，不过那一次祈福之后发现生活大小事一切顺利，因此开始每年参与，同时祈求生意兴隆，生活平安顺利。”

巴拉尼亚潘：为信仰不减少掷椰

槟州消费人协会、马来西亚马阿曼德兰组织、马来西亚兴都教组织槟城分会及槟城淡米尔人组织日前发出减少掷椰的呼吁，有者响应，但亦有人不赞成。

商人拿督巴拉尼亚潘每年大宝森节都会特地从日本回国参与庆典，今日他一家大小30人共布施2000份食物，掷椰1500个。

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他说，掷椰是圣洁的活动，且是信仰的一部份，不应该减少掷椰的数量，因此，他和家人坚持每年维持掷一样数量的椰子。

他说，传统文化需要传承，掷过的椰子其实可以再循环作其他用途，或制成动物饲料。

汪高文彬：OGW集团响应减少掷椰

OG W集团执行董事汪高文彬响应4大组织的呼吁，掷椰数量从过去的2000个，减至今日的280个。

他说，该集团在8年前开始响应号召，掷椰减至200个，但应神明要求每年陆续增加8至10个，今年已增至280个。

杨千慧：玮力确保不浪费

玮力慈善机构副主席杨千慧说，该集团响应4大组织的号召，去年掷椰1000个，今年减至501个，赞助的食物则尽量平均分配，确保不会浪费。