与欧瑞伟王绮琴爲慈善献唱·吴岱融夫妻档上阵 刚以60岁之姿推出人生中第2张专辑《风大浪大》的吴岱融，除了预告会在《香江夜．南洋情》慈善演唱会上跟太太锺淑慧合唱，也会带来自己的新专辑在现场义卖。

王绮琴（左起）丶吴岱融和太太锺淑慧3月2日将为《香江夜．南洋情》慈善演唱会来马开唱，拍合照时还不忘留空位给未能出席发布会的大马女婿欧瑞伟。

（吉隆坡21日讯）刚以60岁之姿推出人生中第2张专辑《风大浪大》的吴岱融，除了预告会在《香江夜．南洋情》慈善演唱会上跟太太锺淑慧合唱，也会带来自己的新专辑在现场义卖。

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“希望大家多多支持，买回去丢飞镖我也不介意。”至於两人在新加坡求学的儿子吴政桦可会来马站台？锺淑慧表示，“虽然他很想来，但他课业繁忙，可能请不到假。”

吴岱融丶欧瑞伟丶锺淑慧和王绮琴将携手於3月2日在ICCPudu好想吃宴会厅举行《香江夜．南洋情》慈善演唱会，为马来西亚肾脏基金会丶吉隆坡沙叻秀华小特殊班及马来西亚圆满人生学习会联合总会筹款。马来西亚对华特使兼蕉赖区国会议员陈国伟更表示，“我们希望筹款目标能突破100万令吉，并成为历年来最成功的慈善演唱会。”

王绮琴表示自己30多年前常来大马拍剧，而在主持《时事追踪》节目时，也一直希望日後能好好回馈大马社会。“我很感激能有这次的机会，虽然我歌喉不佳，但我这两个月会努力练歌。”锺淑慧则表示儿子当年在吉隆坡出生，让她一直对大马很有情感，并认定大马是退休居住的理想环境。“演唱会时不用安排我们住在市中心，如果住远一点可以多省一点钱捐出去，我会更开心！”

她表示难得在大马做慈善，当然要把大马女婿欧瑞伟拉进来啦！而欧瑞伟虽没能出席发布会，也透过录影吁大家支持这场演唱会。

来自新加坡的吴岱融在发布会上气场强大，他谦称自己最近复出在香港拍戏收获不少人气。“我会尽自己的能力，当晚多唱点好歌给大家听。”至於会上可会演唱专辑新歌，如送给太太的《回去爱你十忆秒》丶和欧瑞伟合唱《水霞．风云》，他笑说“如果唱新歌的话，我得回去好好记歌词。”

王绮琴被问可会和姐妹淘锺淑慧合唱时则鬼马表示，“她唱得太好，身高也和我有距离，还是不要了。但我怎样都会拉欧瑞伟一起合唱。”

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慈善演唱会将以晚宴餐席方式呈献，询问及订购热线是012-6620575或012-6620450。